В селе Бреды объявлен карантин по бешенству

В Челябинске дополнительно закуплено почти 80 тысяч доз вакцины от гриппа

Не имеющий российских аналогов сервис от компании «Интерсвязь» надежно защитит ваш автомобиль

Шамне: Школа в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением

Врачей Челябинской области будут бесплатно возить на такси

В Челябинске гостей фестиваля пельменей поили чаем из самовара

Егоров: Три территории Челябинска будут застроены по новым правилам

Сергей Богдан: Премия «Светлое прошлое» означает то, что меня помнят в родном Челябинске

Шамне: Школа в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением

В Челябинске школа на 1100 мест в первом микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением графика.

Об этом сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

«В настоящее время заканчивается монтаж третьего этажа здания, ведется монтаж оконных конструкций, осуществляются работы по устройству кровли, наружной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», - рассказал Шамне.

По его словам, городские власти уже к концу текущего года планируют подавать тепло и приступить к отделочным работам в здании будущей школы.