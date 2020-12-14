Шамне: Школа в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением
В Челябинске школа на 1100 мест в первом микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением графика.
Об этом сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.
«В настоящее время заканчивается монтаж третьего этажа здания, ведется монтаж оконных конструкций, осуществляются работы по устройству кровли, наружной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», - рассказал Шамне.
По его словам, городские власти уже к концу текущего года планируют подавать тепло и приступить к отделочным работам в здании будущей школы.