Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет

Базовые станции четвертого поколения от компании МегаФон появились в 28-ми населенных пунктах Челябинской области, благодаря чему свыше 370-ти тысяч южноуральцев впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, теперь и жители сел региона смогли попробовать всевозможные цифровые решения, которые раньше были доступны только горожанам,

«С начала этого года мы увеличили 4G-покрытие в Челябинской области на 30 процентов. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание мы уделили местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах», - рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Благодаря модернизации сети сельские жители могут скачивать тяжелое видео и фильмы на свои гаджеты за несколько секунд, без задержки или прерывания сигнала общаться по видеосвязи с родными и близкими.

У медиков появилась возможность оказывать услуги онлайн, при помощи видеоконсультаций, что оптимально при проведении диспансеризации. Преимущества ощутили и работники образования. С началом учебного года педагоги, родители и ученики 22 школ смогут мгновенно ориентироваться в электронных журналах, присутствовать онлайн на уроках различных образовательных платформ.

Во втором квартале текущего года улучшение качества связи на себе ощутили жители поселка Магнитный Агаповского района; деревни Яраткулова Аргаяшского района; поселка Петровский Октябрьского района; поселков Новый Кременкуль, Вавиловец, Красное поле, Рощино, деревень Казанцево, Таловка, Бутаки, села Долгодеревенское, СНТ «Прогресс», коттеджного поселка «Лесной остров» Сосновского района.

Кроме того, качество связи было улучшено на улице Толстого в Кусе, на улицах Вокзальной, Зеленый Лог, Карла Маркса Магнитогорска, в СНТ «Рябинушка» Озерска, на улице Майской Троицка, в челябинских поселках Чурилово и Новосинеглазово, а также на Комсомольском проспекте, проспекте Ленина, улицах Кирова, Чичерина, Солнечной, Свердловском проспекте.