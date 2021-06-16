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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.06.2021

Крупный пожар на складе в Челябинске тушили больше шесть часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.06.2021

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15.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Ка
15.06.2021

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске пожарные уже три часа борются с огнем, который охватил склад в Кал
15.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Челябинцев приглашают на пешеходную прогулку от Скобелевской до Коммуны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике
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16.06.2021 10:51

Сотни тысяч южноуральцев узнали, что такое по-настоящему быстрый интернет

Базовые станции четвертого поколения от компании МегаФон появились в 28-ми населенных пунктах Челябинской области, благодаря чему свыше 370-ти тысяч южноуральцев впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, теперь и жители сел региона смогли попробовать всевозможные цифровые решения, которые раньше были доступны только горожанам,

«С начала этого года мы увеличили 4G-покрытие в Челябинской области на 30 процентов. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание мы уделили местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах», - рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Благодаря модернизации сети сельские жители могут скачивать тяжелое видео и фильмы на свои гаджеты за несколько секунд, без задержки или прерывания сигнала общаться по видеосвязи с родными и близкими.

У медиков появилась возможность оказывать услуги онлайн, при помощи видеоконсультаций, что оптимально при проведении диспансеризации. Преимущества ощутили и работники образования. С началом учебного года педагоги, родители и ученики 22 школ смогут мгновенно ориентироваться в электронных журналах, присутствовать онлайн на уроках различных образовательных платформ.

Во втором квартале текущего года улучшение качества связи на себе ощутили жители поселка Магнитный Агаповского района; деревни Яраткулова Аргаяшского района; поселка Петровский Октябрьского района; поселков Новый Кременкуль, Вавиловец, Красное поле, Рощино, деревень Казанцево, Таловка, Бутаки, села Долгодеревенское, СНТ «Прогресс», коттеджного поселка «Лесной остров» Сосновского района.

Кроме того, качество связи было улучшено на улице Толстого в Кусе, на улицах Вокзальной, Зеленый Лог, Карла Маркса Магнитогорска, в СНТ «Рябинушка» Озерска, на улице Майской Троицка, в челябинских поселках Чурилово и Новосинеглазово, а также на Комсомольском проспекте, проспекте Ленина, улицах Кирова, Чичерина, Солнечной, Свердловском проспекте.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.06.2021

В Челябинске завершили цветочное оформление Курчатовского района

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.06.2021

Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Ка
15.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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16.06.2021 10:15

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16.06.2021 10:14

В Челябинске завершили цветочное оформление Курчатовского района

16.06.2021 10:10

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16.06.2021 09:19

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Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России

12.06.2021 00:47

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку

11.06.2021 22:49

В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей

11.06.2021 22:40

В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины

11.06.2021 21:28

В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки