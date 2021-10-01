01.10.2021
Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов
01.10.2021
Полицейские Челябинска задержали вора аккумуляторов с большегрузных машин
01.10.2021
«Круглый стол» Златоустовского «Омнибуса» раскрыл его планы
01.10.2021
Бомжом из Миасса, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь» в Миассе, заинтересовался Бастрыкин
01.10.2021
Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей
01.10.2021
Более 2,6 тысячи южноуральцев заболели ковидом после прививки, но болезнь протекала не тяжело
Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей
03.08.2021
Южноуральцы смогут обменять бонусы от СберСпасибо на бытовую технику
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
21.07.2021
60% сотрудников Сбера в Челябинской области вакцинировались от COVID-19
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021