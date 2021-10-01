Средний размер потребительского кредита в Челябинской области превысил 200 тысяч рублей

Средний размер потребительского кредита в Челябинском отделении Сбербанка за год вырос на 47,5% и составил 205 тысяч рублей. С начала года жители Челябинской области взяли в Сбербанке более 180 тысяч потребительских кредитов на сумму 37,4 миллиарда рублей и более 16 тысяч жилищных кредитов общим объемом 28,4 миллиарда рублей.

«С начала года количество выданных потребительских кредитов жителям Челябинской области выросло в полтора раза. Интерес к продукту растёт благодаря доступности предложений и оптимизации условий их выдачи. Сегодня получить заём можно через любой удобный человеку канал - оформить кредит онлайн или обратиться к нам в офис», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, чтобы подать заявку на потребительский кредит в СберБанк Онлайн, нужно зайти в раздел «Кредиты» → «Взять кредит в Сбербанке» → выбрать нужный вид кредита → выбрать условия кредита (сумму, срок и условия страхования). Необходимо внимательно проверить все данные анкеты, указать достоверную информацию о доходе и нажать «Продолжить». Далее подтверждаем заявку СМС-паролем и ждём решения банка в ответном сообщении. Обычно это занимает около двух минут, максимальный срок рассмотрения - два рабочих дня.

Взять ипотеку онлайн можно с помощью «ДомКлик» - это сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления и сопровождения ипотечной сделки от Сбербанка. Сервис позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделки купли-продажи недвижимости за один визит в офис банка.

Узнать всё о текущей акции и условиях кредитования в Сбербанке можно сайте банка в разделе «Частным клиентам».