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Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций в Челябинской области за январь 2021 года выросла на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 тысяч 45,2 рубля.

При этом средняя зарплата работников в крупных и средних организациях Южного Урала в январе 2021 года подросла в среднем на 5,3% в сравнении с январем 2020 года.

По данным Челябинскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этом секторе составила 42 тысячи 993,9 рубля. В минэкономразвития региона уточнили, на крупных и средних предприятиях трудоустроено три четверти от общего числа занятых в экономике региона.

Больше всего получают те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью. Средняя зарплата в этой сфере равно 66 тысяч 305,5 рубля.

Специалисты в области информации и связи зарабатывают в среднем 55 тысяч 174,1 рубля, финансисты и страховщики - 50 тысяч 203,2 рубля.

В восьми муниципальных образованиях области средняя заработная платы выросла на десять процентов и более: Сосновский район (+19,4%) Южноуральск (+11,4%), Каслинский район (+11,3%) Коркинский (+10,8%), Нагайбакский (+10,5%), Копейский (+10,4%), Кизильский (+10,3%), Локомотивный (+10%).

Самая высокая заработная плата в Челябинской области зарегистрирована в Пластовском муниципальноя районе (там работники крупных и средних предприятий получают в среднем 73 тысячи 807,9 рубля. Далее идет Магнитогорский городской округ (50 тысяч 764,1 рубля) и Варненский муниципальный район (47 тысяч 481,7 рубля).