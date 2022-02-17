Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены

Суд во второй раз подтвердил, что АО «Челябинское авиапредприятие» установило монопольно высокую цену на телетрапы. Компания сопротивляется и не хочет оплачивать штраф.

Решение Челябинского УФАС России о признании АО «Челябинское авиапредприятие» нарушившим антимонопольное законодательство во второй раз подтверждено судом. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным антимонопольщиков. Ранее Арбитражный суд Челябинской области также согласился с позицией ведомства.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, «Челябинское авиапредприятие» нарушило антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением при установлении цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями. Челябинское УФАС России предписало АО «Челябинское авиапредприятие» установить экономически обоснованную цену на телетрапы.

Антимонопольщики установили установило, что стоимость данной услуги у АО «Челябинское авиапредприятие» является одной из самых высоких по сравнению с ценами в других аэропортах Российской Федерации. Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тысячи рублей в час, в других аэропортах – в диапазоне от двух тысяч до 21 тысячи рублей в час.

АО «Челябинское авиапредприятие», занимающее доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию на территории аэропорта Челябинска, обязано соблюдать антимонопольные запреты.

За нарушение антимонопольного законодательства АО «Челябинское авиапредприятие» оштрафовано на 333 тысяч. рублей. Постановление о наложении штрафа компания также обжалует в суде.