Текслер – бизнесу и науке региона: Мы с вами должны нивелировать влияние санкций

Новый пакет беспрецедентных санкций, которые ввели на днях против России, даст новые возможности для развития промышленности, научного потенциала и для импортозамещения, считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ночь на третье марта правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован в базе Госдумы.Проект закона расширяет полномочия кабмина с целью оперативного решения вопросов поддержки экономики. Ключевые положения законопроекта размещены на сайте правительства.

Накануне Алексей Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства Челябинской области по вопросу реализации в регионе политики импортозамещения.

Губернатор напомнил о том, что задачу по импортозамещению в реальном секторе экономики поставил премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин. На федеральном уровне получат поддержку базовые отрасли промышленности и системообразующие предприятия; малый и средний бизнес поддержат льготным кредитованием, субсидиями и дополнительным фондированием; существенно расширят квоты по госзакупкам при условии развития приоритетных направлений в промышленности. В первую очередь получат поддержку те отрасли, в которых доля импортных поставок составляет существенную часть.

«Сегодняшняя ситуация – это новые возможности для развития промышленности, для импортозамещения, для развития нашего научного потенциала», - считает Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, в создавшихся условиях важно помочь предприятиям Челябинской области как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции.

«Мы при желании можем сделать буквально всё. Приведу простой пример: недавно мы обсуждали дорожное строительство, оказывается, во всей стране импортные асфальтоукладчики. Коллеги, учитывая, что мы с вами делаем грузовики, трактора, любую самоходную технику, неужели вопрос асфальтоукладчиков для нас представляет серьезную задачу? Уверен, такую задачу мы с вами решить однозначно сможем», - уверен Алексей Текслер.

По мнению губернатора, научно-образовательные организации области должны активно включиться в этот процесс.

«Также и наши научные, образовательные организации должны активно включиться в этот процесс, таким образом, мы с вами должны нивелировать влияние санкций, обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, увеличить инвестиционную активность, количество рабочих мест (в связи с планами по импортозамещению), активно вовлекать в этот процесс и наши предприятия оборонно-промышленного комплекса», - подчеркнул Алексей Текслер.

По решению главы региона будет усилено направление развития импортозамещения в областном минпроме, на эти задачи также будет переориентирован областной Фонд развития промышленности.

Экономическому блоку правительства поручено перепрофилировать работу оперштаба по устойчивому развитию экономики (он был создан в период пандемии для снижения негативных последствий), его возглавит заместитель губернатора Егор Ковальчук.

На постоянной основе будет работать межведомственный координационный центр, который будет взаимодействовать со всеми ведомствами (минпромом, минсельхозом, минэкономразвития).

Министерству сельского хозяйства поручено на постоянной основе мониторить цены и запасы продуктов питания.

Все региональные решения по поддержке будут дополнять и усиливать федеральные меры.

Также глава региона поручил с учетом наложенных на страну ограничений проработать вопросы логистических возможностей региона.

«Важно оказать поддержку среднему и малому бизнесу по налаживанию различных цепочек - логистических, транспортных - с теми субъектами, с которыми продолжится наше сотрудничество», - подчеркнул Алексей Текслер.