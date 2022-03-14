Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачи по укреплению экономических позиций региона в период санкционного давления.

Соответствующие задачи были обозначены 14 марта на аппаратном совещании у главы региона.

«Мы постоянно мониторим и анализируем ситуацию в регионе по всем направлениям. Она стабильна, но мы понимаем, что отдельные негативные эффекты уже проявляются, какие-то будут проявляться позже», - отметил глава региона.

Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства держать на контроле ситуацию на потребительском рынке. «Важно не допустить нехватку продуктов питания, товаров первой необходимости», - подчеркнул губернатор и отметил, что главный риск на сегодня – ажиотажный спрос.

Ряд перекупщиков и оптовых продавцов придерживают товар в ожидании повышения цены. Это в первую очередь касается сахара. Такая ситуация происходит по всей стране.

«По сетям мы ситуацию контролируем, – заверил Алексей Текслер. - Важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу, жестко реагировать, привлекать по мере необходимости ФАС, прокуратуру, другие надзорные органы».

ФАС России уже заявило о недопустимости создания искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен. «В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно принимает меры реагирования, - предупредили в антимонопольной службе. - В настоящий момент запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют».

Глава региона напомнил, что федеральное правительство объявило о запрете экспорта сахара и зерна. Как сообщает минэкономразвития РФ, в стране введен временный запрет на экспорт зерновых культур из России в страны ЕАЭС, а также сахара и сахара-сырца за пределы союза. Запрещено экспортировать пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. В виде исключения их можно будет поставлять по лицензиям от Минпромторга. Мера будет действовать до 31 августа 2022 года. «Это тоже поможет стабилизировать ситуацию», - считает губернатор.

Еще одна первоочередная задача, которая стоит на сегодня перед властями – сохранения занятости.

Губернатор отметил, что западные санкции могут отразиться на работе системообразующих предприятий. «Важнейшая задача сегодня – занятость. В отличие от коронакризиса, здесь западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много. Есть риск безработицы, и наша задача – помогать предприятиям», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона обозначил два направления поддержки южноуральского бизнеса. Первое - помощь предприятиям в части выстраивания новых логистических цепочек. Для решения этой задачи создан постоянно действующий штаб по логистике. Его возглавит заместитель губернатора Егор Ковальчук. «Я распорядился создать постоянно действующий штаб по логистике, переговорил в субботу с министром транспорта. Будем активно работать и с федеральным министерством в этой части», - отметил Алексей Текслер.

Второе направление - разработка дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. «Помимо организационных мероприятий, мы подключим конкретные меры поддержки с общим объемом финансирования около 800 миллионов рублей», - добавил Алексей Текслер.

На федеральном уровне вновь будут действовать адресные меры поддержки для системообразующих организаций, которые вводились в 2020 году в качестве антикризисных мер. Постановление о правилах отбора участников программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для малого и среднего бизнеса вводятся дополнительные налоговые льготы. Предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. «Снижение налоговой нагрузки поможет предприятиям сохранить свои финансовые средства, запустить их на решение других актуальных бизнес-задач, поддержит стабильность компании», – прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на усилении мер поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в преддверии посевной кампании. «Необходимо представить предложения по задействованию неиспользуемой собственниками земли сельхозназначения, чтобы обеспечить дополнительный объем вовлечения сельхозугодий и производства семян», - уточнил Алексей Текслер.

Еще одна задача – быстрое вовлечение в оборот региональных и муниципальных бюджетных средств, которые предусмотрены в бюджете текущего года. «Нужно быстрее строить, приобретать предусмотренные бюджетом машины, механизмы, оборудование, транспорт и так далее. Это тоже по факту поддержка бизнеса, в том числе малого и среднего. На это надо обратить внимание», - подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее глава региона давал поручение закончить и обеспечить полную контрактацию всех предусмотренных бюджетом расходов в срок до 31 марта. «Я когда говорю про то, что одна из основных задач у нас – быстрое вовлечение бюджетных средств, потому что каждый день всё дорожает, без своевременной контрактации мы никуда с вами не двинемся, - отметил губернатор. - Это в нашей части одна из основных антикризисных мер».

Алексей Текслер напомнил, что областные власти вместе с федеральным центром принимают решение по увеличению авансирования. Кроме того, внесены ряд других новаций в 44-й федеральный закон о закупках. На прошлой неделе, 11 марта, губернатор подписал постановление, которое корректирует региональную нормативную базу по 44-му федеральному закону.