Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оказать региону господдержку в реализации проекта строительства племенного репродуктора и программы комплексного развития сельхозтерриторий.

В ходе прошедшей рабочей встречи Алексей Текслер представил министру проект строительства в области племенного репродуктора первого порядка.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, новое предприятие позволит решить вопрос замещения импортной генетики на отечественную, обеспечить птицефабрики региона племенной продукцией и создать базисное предприятие на Урале для развития отечественного кросса птицы «Смена 9». Проект потребует серьезных инвестиций. Алексей Текслер обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать господдержку в его реализации.

Губернатор также рассказал главе минсельхоза, что в Челябинской области программа комплексного развития сельских территорий области является приоритетной. В 2021 году Южный Урал стал седьмым регионом по эффективности ее выполнения. В 2022 году на ее реализацию планируется направить 170,2 миллиона рублей. На 2023 год предварительный отбор по Челябинской области прошли семь проектов, общая сумма финансирования которых составляет 197,1 миллиона рублей. Алексей Текслер обратился с просьбой к главе минсельхоза поддержать Челябинскую область.

«Со своей стороны гарантируем выполнение всех взятых обязательств», - заверил губернатор.

Губернатор проинформировал министра об итогах посевной кампании на Южном Урале. По предварительным данным, посевная площадь в регионе увеличилась на 80 тысяч га (наибольшая среди субъектов УрФО). «Планируем собрать более 1,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что Челябинская область входит в первую десятку российских регионов по производству мяса птицы, яиц, мяса свиней.

«К концу 2021 года удалось нарастить поголовье на птицефабриках и свинокомплексах. А по итогам полугодия производство мяса птицы выросло на 3 %, яиц – на 8 %, свинины - на 5 %. Принимаем все меры, чтобы сохранить эту динамику, - уточнил он. - В молочном животноводстве ряд крупных предприятий продолжают модернизацию производства. Выделяем на строительство и оборудование новых ферм областные субсидии. Планируем, что к концу 2024 года сможем существенно изменить ситуацию в молочном секторе, получив дополнительно на вновь введенных мощностях 25-30 тысяч тонн продукции в год».

Предприятия перерабатывающей промышленности, несмотря на сложности «пандемийного» периода и санкции, продолжают развиваться с помощью государственных и частных инвестиций. Регион занимает первое место в стране по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, третье – по производству круп. Ежегодно вводятся в строй новые линии и заводы по переработке. В 2021 году открылся новый производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс». В 2022 году завершат инвестиционный проект «Макфа» - строительство логистического комплекса, установка мельницы и двух новых линий по производству макаронных изделий.

Отдельно Алексей Текслер рассмотрел вопрос технического перевооружения хозяйств. В этом году на приобретение техники из регионального бюджета будет направлено 313 миллионов рублей. Область активно участвует во всех льготных программах. Четвертая часть тракторов и комбайнов приобретается в лизинг, третья часть – по льготным кредитам.

«По федеральной поддержке в этом году в кратчайшие сроки были доведены все лимиты, что позволило своевременно организовать выплату субсидий, - добавил Алексей Текслер. - Финансирование на первое июля составит 1,2 миллиарда рублей. Из федерального бюджета освоено 435,6 миллиона рублей».

В Челябинской области принято решение дополнительно поддержать сельхозтоваропроизводителей - обнулить единый сельхозналог на 2022-й и предстоящие два года для предприятий, которые будут сохранять рабочие места.