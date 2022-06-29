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Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер обратился к главе минсельхоза РФ за господдержкой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева оказать региону господдержку в реализации проекта строительства племенного репродуктора и программы комплексного развития сельхозтерриторий.

В ходе прошедшей рабочей встречи Алексей Текслер представил министру проект строительства в области племенного репродуктора первого порядка.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, новое предприятие позволит решить вопрос замещения импортной генетики на отечественную, обеспечить птицефабрики региона племенной продукцией и создать базисное предприятие на Урале для развития отечественного кросса птицы «Смена 9». Проект потребует серьезных инвестиций. Алексей Текслер обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать господдержку в его реализации.

Губернатор также рассказал главе минсельхоза, что в Челябинской области программа комплексного развития сельских территорий области является приоритетной. В 2021 году Южный Урал стал седьмым регионом по эффективности ее выполнения. В 2022 году на ее реализацию планируется направить 170,2 миллиона рублей. На 2023 год предварительный отбор по Челябинской области прошли семь проектов, общая сумма финансирования которых составляет 197,1 миллиона рублей. Алексей Текслер обратился с просьбой к главе минсельхоза поддержать Челябинскую область.

«Со своей стороны гарантируем выполнение всех взятых обязательств», - заверил губернатор.

Губернатор проинформировал министра об итогах посевной кампании на Южном Урале. По предварительным данным, посевная площадь в регионе увеличилась на 80 тысяч га (наибольшая среди субъектов УрФО). «Планируем собрать более 1,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что Челябинская область входит в первую десятку российских регионов по производству мяса птицы, яиц, мяса свиней.

«К концу 2021 года удалось нарастить поголовье на птицефабриках и свинокомплексах. А по итогам полугодия производство мяса птицы выросло на 3 %, яиц – на 8 %, свинины - на 5 %. Принимаем все меры, чтобы сохранить эту динамику, - уточнил он. - В молочном животноводстве ряд крупных предприятий продолжают модернизацию производства. Выделяем на строительство и оборудование новых ферм областные субсидии. Планируем, что к концу 2024 года сможем существенно изменить ситуацию в молочном секторе, получив дополнительно на вновь введенных мощностях 25-30 тысяч тонн продукции в год».

Предприятия перерабатывающей промышленности, несмотря на сложности «пандемийного» периода и санкции, продолжают развиваться с помощью государственных и частных инвестиций. Регион занимает первое место в стране по производству макаронных изделий, второе – по производству муки, третье – по производству круп. Ежегодно вводятся в строй новые линии и заводы по переработке. В 2021 году открылся новый производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс». В 2022 году завершат инвестиционный проект «Макфа» - строительство логистического комплекса, установка мельницы и двух новых линий по производству макаронных изделий.

Отдельно Алексей Текслер рассмотрел вопрос технического перевооружения хозяйств. В этом году на приобретение техники из регионального бюджета будет направлено 313 миллионов рублей. Область активно участвует во всех льготных программах. Четвертая часть тракторов и комбайнов приобретается в лизинг, третья часть – по льготным кредитам.

«По федеральной поддержке в этом году в кратчайшие сроки были доведены все лимиты, что позволило своевременно организовать выплату субсидий, - добавил Алексей Текслер. - Финансирование на первое июля составит 1,2 миллиарда рублей. Из федерального бюджета освоено 435,6 миллиона рублей».

В Челябинской области принято решение дополнительно поддержать сельхозтоваропроизводителей - обнулить единый сельхозналог на 2022-й и предстоящие два года для предприятий, которые будут сохранять рабочие места.

Алексей Текслер
Дмитрий Патрушев
Сельхозтоваропроизводители
господдержка села
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В челябинском филиале Военно-воздушной академии и кадетской школе - выпускной

25.06.2022 12:28

Челябинская область отправила команду призывников на Северный флот

25.06.2022 12:23

Посещение врача без стресса для всей семьи

25.06.2022 12:13

Михаил Скоков провел личный прием южноуральцев в региональной приемной президента РФ

25.06.2022 12:07

В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции

25.06.2022 11:39

ЧОКБ и МГУ подписали договор о сотрудничестве

25.06.2022 11:21

В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова

25.06.2022 10:54

ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

24.06.2022 21:31

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 30 июня

24.06.2022 19:44

В выходные в Челябинской области - дожди, местами град и понижение температуры

24.06.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные

24.06.2022 18:53

Экстренное предупреждение для южноуральцев продлили на ночь субботы

24.06.2022 17:58

АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области

24.06.2022 17:42

Начальная цена – 330,5 миллиона: мэрия объявила торги на ремонт улицы Худякова

24.06.2022 17:25

«Казачество на государевой службе» - выставка в Историческом музее

24.06.2022 17:21

Украинские пленные: У нас нет президента, есть лживый клоун

24.06.2022 17:08

К 75-летию Владимира Курносенко: «Совлечение бытия»

24.06.2022 17:00

Поумневшие остановки будут сообщать челябинцам о времени прибытия транспорта

24.06.2022 16:47

За сутки заболело ковидом 90 южноуральцев, выздоровело 42, умерло трое

24.06.2022 16:43

Стаканы для мартини

24.06.2022 16:09

В Челябинской области расширили круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

24.06.2022 15:50

Экс-полицейского Леонида Галанина посадили за взятку от черных риелторов