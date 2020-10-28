Текслер: Основная задача – перезапустить серьезный инвестиционный процесс

В Челябинской области по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера запущен процесс по инвестиционной перезагрузке, ведется работа по улучшению делового климата в регионе.

На очередном заседании Совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата состоялось обсуждение результатов Челябинской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2019 год, а также перспектив улучшения качества инвестиционной деятельности.

«Основная задача, которая перед нами сегодня стоит, – перезапустить серьезный инвестиционный процесс, понимая, что эти решения необходимо принимать сейчас, когда экономический кризис влияет на ситуацию в экономике. Кто сильнее выйдет из этого процесса, те территории, регионы и страны будут в лидерах дальнейшего роста», - подчеркнул Алексей Текслер.

Деловой климат - это сформированные условия ведения бизнеса: наличие необходимой инфраструктуры, институтов для бизнеса, мер поддержки, возможности эффективного взаимодействия власти и предпринимателей. Один из показателей комфортности условий ведения бизнеса в регионе – место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Во многом он формируются на основе опроса предпринимателей и экспертов.

«Агентство стратегических инициатив давно мониторит различные показатели, и я вхожу в число экспертов от предпринимательского сообщества, которых периодически опрашивают, и мы ставим свои оценки. Мы занимаемся мониторингом информации, размещенной на инвестиционном портале», - отметил председатель комиссии по развитию экономики и правовым инициативам Общественной палаты Челябинской области, вице-председатель ЧОО «Опора России» Алексей Ларин.

По его словам, такие рейтинги напрямую характеризуют инвестиционный, деловой климат в регионе.

«Безусловно, говоря про инвестклимат, мы думаем о том, чтобы предприниматели еще и могли располагать соответствующими финансовыми средствами. Но то, что территория бизнеса в Челябинской области как структура поддержки - одна из лучших в РФ, мы можем говорить совершенно определенно», - подчеркнул Алексей Ларин.

В 2019 году, благодаря системной работе, Челябинская область улучшила значения части показателей Национального рейтинга. Так, по словам вице-губернатора Егора Ковальчука, повысилась эффективность процедур регистрации предприятий, снизилось количество запрошенных дополнительных документов в рамках контрольно-надзорной деятельности, значительно выше прошлого года бизнес оценил организацию работы по привлечению инвестиций и меры государственной финансовой поддержки предпринимательства. Но этих усилий оказалось недостаточно для попадания в ТОП-20, и регион занял в рейтинге 25 место среди всех субъектов РФ.

Для достижения показателей Национального рейтинга и улучшения инвестиционного климата в регионе по поручению Алексея Текслера была разработана «Дорожная карта» на 2020-2021 годы.

«Речь идет о создании условий, которые реализуются в регионе (федеральная и региональная поддержка). Я поставил задачу правительству области через анализ каждой позиции, через прямое общение с бизнесом выйти на новые форматы работы по каждому из этих направлений Рейтинга», - отметил Алексей Текслер.

В утвержденной дорожной карте учтены предложения органов исполнительной власти, деловых объединений Челябинской области, а также лучшие практики регионов-лидеров, направленные на устранение административных барьеров и создание благоприятной среды для ведения бизнеса, развитие инфраструктурной, финансовой поддержки и налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, уточнили в минэкономразвития области.

«В дорожной карте содержится 187 мероприятий, направленных на улучшение каждого из 44 показателей Национального рейтинга, с участием 27 ответственных исполнителей. Кроме того, в нее впервые включены 19 мероприятий вне рамок показателей, но которые также формируют благоприятный климат в регионе по таким направлениям, как предпринимательство и технологии, городское развитие, туризм. Это в основном предложения деловых объединений, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области, УФНС России по Челябинской области», - рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Кроме того, в дорожной карте установлены KPI для руководителей органов исполнителей власти.

Губернатора подчеркнул, что важно не только добиться достижения показателей рейтинга, но и прислушиваться к оценкам бизнеса.

«Помимо объективных статистических данных рейтинга, важно то, как сам бизнес ощущает себя в настоящий момент, как он чувствует себя в рамках инвестиционного климата в регионе. И, могу сказать, что здесь нам есть над чем поработать», - отметил Алексей Текслер.

По мнению главы региона, работа по снятию административных барьеров должна быть ощутимой. «Бизнес не чувствует изменения, или работа чиновников на местах поставлена таким образом, что бизнес считает, что ситуация не улучшается. Из-за затяжек, использования каких-то архаичных форм взаимодействия. Надо переходить на цифровое оказание государственных услуг, где нет участия чиновника с точки зрения «прийти принять бумажку». Это важное направление, которое надо иметь в виду», - подчеркивает губернатор Алексей Текслер.

Представитель Общественной палаты региона Алексей Ларин поддерживает важность цифровизации. «Безусловно, цифровизация должна и дальше проникать в нашу жизнь, развиваться. Буквально вчера я участвовал в одной проверке - федеральной. Отмечу, что ковид нас к этой цифровизации очень серьезно подтолкнул: сегодня мы видим, что предприниматель, чтобы получить лицензию, фотографирует свои производственные мощности и отправляет снимки по электронной почте в федеральную службу. Уже никто не идет, как Алексей Леонидович справедливо сказал, с бумажкой на место. Дай бог, чтобы эти вещи сохранились и после того, как пройдет волна коронавируса, и мы увидели бы упрощение целого ряда разрешительных процедур», - сказал Алексей Ларин.

Эксперт также обратил внимание на то, что целый ряд показателей рейтинга «завязан» на функции федеральных служб. «По «Опоре России» мы иногда обращаем внимание на то, что нам и с федеральными структурами нужно проводить работу более тесно», - сказал Алексей Ларин. Он выразил надежду, что вчерашнее совещание поможет интенсифицировать работу и в этом направлении.

«Предприниматели отмечают, что проверки федеральной налоговой службы за последний год-два существенно ужесточились, и мы это видим. Совместные совещания, рабочие группы с привлечением руководства ФНС, безусловно, помогут данные вопросы решать. Сроки по Росреестру тоже были вчера обозначены. Полагаю, что обсуждение вопросов взаимодействия серьезно поможет позитивно повлиять на ситуацию, - заметил Алексей Ларин.

Формирование дорожной карты – лишь продолжение и систематизация масштабной работы, которая ведется с начала года. Следующий и главный шаг – в максимально короткий срок обеспечить выполнение ее мероприятий.

По словам Натальи Лугачевой, в рамках работы по улучшению инвестиционного климата в регионе с недавнего времени между органами исполнительной власти и курирующими их заместителями губернатора распределена ответственность за каждый показатель целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Аналогичным образом в ближайшее время будет закреплена ответственность и за показатели Нацрейтинга. В начале года утвержден и реализуется план мероприятий по привлечению инвестиций в регион на 2020-2021 годы. Совместно с Мининформом Челябинской области формируется единая межведомственная информационная база для работы по инвестпроектам.

Существенно усилена нормотворческая деятельность по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций в регион. В пилотную эксплуатацию на днях запущен новый усовершенствованный инвестиционный портал Южного Урала. Налажено эффективное взаимодействие с кредитными организациями региона и Отделением Банка России по Челябинской области. Продолжается привлечение инвесторов и комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на базе «Территории Бизнеса».

«Мы недавно провели полную «перезагрузку» формата инвестиционного совета при губернаторе области, который ранее использовался исключительно для рассмотрения масштабных инвестиционных проектов и объектов соцкультбыта для предоставления земельных участков без проведения торгов. Сейчас он предусматривает различные дополнительные варианты взаимодействия с инвесторами, что позволяет сформировать прямой канал связи бизнеса с губернатором. Кроме того, запущен чат по административному давлению на бизнес, где предприниматель может сообщить о давлении со стороны контрольно-надзорных органов», – рассказала Наталья Лугачева.

Алексей Текслер обозначил задачи на ближайшие два года по упрощению процедуры ведения бизнеса: сокращения сроков прохождения процедур при получении разрешения на строительство и территориальное планирование; повышение эффективности процедуры государственной регистрации прав на имущество и качества регистрационного процесса (регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной (федеральной, региональной) или муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет; снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора, формирование четких правил организации контроля и защиты прав предпринимателей, создание равных условий ведения бизнеса; поддержка малого и среднего предпринимательства; порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для подключения к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения и к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и их количества (подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения), сокращение сроков по технологическому присоединению к электрическим сетям.

По итогам заседания Алексей Текслер поручил выполнить мероприятия, предусмотренные «Дорожной картой» по улучшению делового климата на 2020-2021 годы, а также указанных KPI в дорожной карте. Улучшить показатели Национального рейтинга в 2020 году, находящихся в зоне ответственности (ответственные исполнители (заместители губернатора, министры), соисполнители). Усилить работу с респондентами (предприниматели, эксперты, участвующие в опросе), получателями услуг, по опросным показателям. Активизировать работу по оптимизации бизнес-процессов оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров отметил, что на региональном уровне в 2020 году сделано немало, и необходимо транслировать проводимую работу и имеющиеся меры поддержки на все уровни.

«Алексей Текслер очень активно сейчас контролирует выполнение показателей Национального рейтинга, и, думаю, Челябинская область будет иметь улучшение», - сказал Алексей Ларин.

Также на инвестсовете прошла презентация схемы территориального планирования горнозаводской части области, она необходима для реализации в регионе туристического кластера «Горный Урал».