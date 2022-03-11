Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкционного давления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», озвучил ряд инициатив по поддержке экономики в условиях санкционного давления. В частности, прозвучали предложения по сфере здравоохранения, бюджетного строительство и АПК.

Предложения прозвучали на совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексей Текслер предложил проиндексировать тарифы ОМС. «Меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Поэтому важно не просто добавлять дополнительные средства, а проиндексировать тарифы ОМС», - уточнил глава региона.

Алексей Текслер считает необходимым также сохранить заявленный уровень федерального софинансирования бюджетных строек. «Есть дополнительное предложение по задолженности по бюджетным кредитам. Сейчас их можно направлять на антикризисные мероприятия, - отметил губернатор. - Фактически это означает перенос уплаты на более поздний срок. Предлагаем обеспечить возможность софинансировать стройки за счет этого источника с последующим списанием этих средств».

Алексей Текслер также предложил максимально вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения. «Для сельхозрегионов это достаточно большая проблема, и как антикризисную меру можно рассматривать решение – засеять эти земли. Собрать урожай, чтобы собственники, которые этим не занимаются, не могли юридически этот момент оспорить», - пояснил губернатор.