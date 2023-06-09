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Алексей Текслер
Владимир Якушев
Александр Вагнер
Технологический суверенитет
Импортозамещение
Павел Яковлев
автозавод «Урал»
Арктический автобус
ЮУрГЕ
Экономика
09.06.2023 16:27

Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны

Предприятия, научное сообщество и власти Уральского федерального округа, в том числе и Челябинской области, вносят весомый вклад в решение всех актуальных вопросов импортозамещения. И готовы совершить мобилизационный рывок для формирования полного технологического суверенитета страны.

Об этом шла речь на пленарной сессии Второго Всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители федеральных органов власти и промышленных предприятий.

«Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учеными, промышленниками, изобретателями. Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения», - отметил Владимир Якушев.

Сегодня на выставке, проходящей в рамках форума, свои уникальные новинки презентовали более 30 предприятий Челябинской области. «Мы производим практически все – от гайки до ракеты, - констатировал Алексей Текслер, оценивавший вместе с полпредом ведущие достижения южноуральских предприятий в области импортозамещения. - Южноуральскую технику можно встретить по всему земному шару – и в пустынях Африки, и в заснеженной Арктике».

По словам полпреда, для решения задачи по приобретению полного технологического суверенитета нужно совершить мобилизационный рывок (как это было в оборонно-промышленном комплексе – с начала СВО были перестроены производственные процессы и за год обеспечен значительный рост объёмов производства).

Владимир Якушев поблагодарил сотрудников оборонно-промышленных предприятий Южного Урала за героический труд, поприветствовал от лица вице-премьера - министра торговли и промышленности Дениса Мантурова и вручил им Почётные грамоты за большой вклад в развитие ОПК.

Алексей Текслер в ходе выступления поблагодарил Полпредство, Минпромторг и другие федеральные органы власти, партию «Единая Россия», ФРП за поддержку на федеральном уровне инициатив Челябинской области по развитию промышленности и тесно связанного с ней научно-технологического сектора.

Губернатор Челябинской области представил основные тезисы концепции достижения технологического суверенитета. Необходимо развитие собственной научной, кадровой и технологической базы в части критических и сквозных технологий. Кроме того, требуется создание комфортной регуляторной среды, как для ведения разработок, так и для их внедрения в производство. Важным является и развитие производств высокотехнологичной продукции.

«Ресурсы, при этом – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны, поэтому особенно важен выбор и обозначение приоритетов, на которые будет дальше ориентироваться бизнес, - подчеркнул губернатор. - Эти приоритеты должны, в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих».

В качестве примера Алексей Текслер привел те проекты технологического суверенитета, которые должны получить поддержку через все инструменты федерального и регионального уровня. Среди них проекты Автозавода «Урал», холдинга «Синара», Промышленной группы «Конар», ПАО «ММК», компаний «Модерн Гласс», «Ситно», «Андроидная техника» и других южноуральских предприятий.

«Наша работа в экономике дает системный результат, - подчеркнул Алексей Текслер. - Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, ИПП за январь-апрель этого года почти 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10%. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы».

В Уральском Федеральном округе есть необходимые средства на новые технологии и техническое перевооружение.

Алексей Текслер напомнил, что в Челябинской области приняты решения о докапитализации регионального ФРП, активной поддержке проектов и грантов, в том числе на научные разработки, НИОКРы.

«Финансы – это важно, - уточнил Алексей Текслер. – Но мы помним, что все решают люди, кадры. И для технологического развития особенно важно развитие кадрового потенциала в образовании, в научной сфере, создание возможностей для перспективных специалистов реализовать себя здесь в регионе».

Серьёзным подспорьем для интеграции науки и образования в решение задач по импортозамещению и технологическому суверенитету стала деятельность Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, созданного Челябинской, Свердловской и Курганской областями. Его проекты сегодня также представлены на Форуме.

В «основной портфель» Уральского НОЦ входит, в частности, и проект «Арктический автобус». В его презентации приняли участие сегодня полпред и губернатор. Уникальная машина разработана совместными силами ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана при поддержке Миасского автозавода «Урал». «Уникальная машина, не имеющая аналогов в нашей стране, разработана с учётом работы в экстремальных условиях, агрессивного климата и сложного ландшафта северных территорий нашей страны, - презентовал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер новинку полпреду и президенту. - Обычная техника просто не способна работать в таких условиях».

«Кроме безопасной и комфортной перевозки людей транспортные средства проекта предназначены для транспортировки функциональных модулей – специальных объектов, способных нести на себе оборудование и специальные приспособления медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров и мобильные центры вакцинации», - рассказал генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

С целью создания новой инфраструктуры, инновационной научно-образовательной среды в Челябинской области реализуется проект по созданию межуниверситетского кампуса.

Полпред поблагодарил губернатора Алексея Текслера за работу, которая налажена в регионе по Уральскому НОЦ, а также инициативу по реализации проекта межуниверситетского кампуса.

На сегодня важно правильно поддерживать молодых разработчиков, которые предлагают интересные решения, но не всегда умеют себя презентовать и получить господдержку, отметил полпред.

«Кампус и интегрированный в его инфраструктуру Уральский НОЦ станет ядром процесса обеспечения технологического суверенитета в Челябинской области, центром развития науки и образования, точкой притяжения талантливых ученых и студентов со всей страны, площадкой для привлечения частных инвестиций со стороны бизнеса, увеличения количества рабочих мест для высококвалифицированных кадров, - резюмировал Алексей Текслер. - И в тесной связке науки, бизнеса и власти, уверен, совместными усилиями мы обеспечим выполнение всех поставленных Президентом задач по ускорению технологического развития нашей страны».

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Владимир Якушев
Александр Вагнер
Технологический суверенитет
Импортозамещение
Павел Яковлев
автозавод «Урал»
Арктический автобус
ЮУрГЕ
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09.06.2023

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Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан

08.06.2023 08:31

В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»

08.06.2023 01:13

Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)

07.06.2023 21:15

СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино

07.06.2023 21:06

СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами

07.06.2023 18:51

В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров

07.06.2023 18:20

В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар

07.06.2023 17:49

В Челябинске закроют движение по улице Омской

07.06.2023 17:41

Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков

07.06.2023 17:19

В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России

07.06.2023 16:52

В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы

07.06.2023 16:41

Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей

07.06.2023 16:27

В четверг в Челябинской области – местами дожди и грозы

07.06.2023 16:16

Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству

07.06.2023 15:58

Избиратели Челябинской области смогут дистанционно проголосовать на выборах

07.06.2023 15:50

Суд не отпустил под домашний арест иностранцев, обвиняемых в убийстве челябинского подростка

07.06.2023 15:30

В Челябинской области утонула машина, водитель погиб

07.06.2023 14:51

Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске

07.06.2023 14:26

ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве

07.06.2023 14:08

Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура

07.06.2023 14:03

Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского

07.06.2023 13:52

Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов

07.06.2023 13:36

Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев

07.06.2023 13:28

Гинекологи ЧОКБ удалили гигантскую опухоль яичника пациентке из Аши

07.06.2023 13:01

В Троицке инспекторы ДПС оперативно ликвидировали возгорание

07.06.2023 12:48

Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области

07.06.2023 12:45

За качество песка в детских песочницах Челябинска спрашивать нужно с подрядчиков районных администраций

07.06.2023 12:41

На этнофест «Аркаим» приедет Петрушка из Питера

07.06.2023 12:35

Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост вице-губернатора

07.06.2023 12:30

Новое кадровое назначение в структуре правительства Челябинской области

07.06.2023 12:14

«Русская солонка» готова поразить челябинцев своим разнообразием

07.06.2023 12:02

Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы

07.06.2023 11:45

Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе

07.06.2023 11:34

ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года

07.06.2023 11:22

Фестиваль «Русский хоровод 2023» пройдет на новом месте

07.06.2023 11:11

В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»

07.06.2023 11:07

В Варненском районе из-за сухой грозы произошел лесной пожар

07.06.2023 11:01

Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»

07.06.2023 10:37

В Юрюзани открылась детская стоматология

07.06.2023 10:23

Юрий Гагарин с передовой благодарит Народный фронт за помощь в приближении Победы

07.06.2023 10:05

Челябинцев приглашают увидеть будущих звезд КВНа

07.06.2023 09:38

На площади Революции в день открытия скейт-парка выступят челябинские экстремалы

07.06.2023 09:28

В Челябинске сломанное ветром дерево едва не придавило велосипедиста

07.06.2023 09:02

В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей

06.06.2023 21:44

Анонсы событий и мероприятий на 7 июня (18+)

06.06.2023 21:11

Площадь торфяного пожара в Челябинской области выросла до 200 тысяч гектаров

06.06.2023 20:44

Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать

06.06.2023 18:46

Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы