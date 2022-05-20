Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес в Законодательное Собрание региона законопроекты, направленные на поддержку бизнеса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, данные меры предусматривают оказание дополнительной поддержки предпринимателям в связи с текущей экономической ситуацией. В частности, предлагается:

- установить налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской областью;

- установить налоговую ставку в размере 0% для газораспределительных организаций, участвующих в догазификации населенных пунктов на территории Челябинской области, в отношении объектов газораспределительной сети, созданных в рамках реализации указанных мероприятий;

- продлить срок действия «налоговых каникул» на территории Челябинской области до первого января 2025 года;

- снизить до 5% налоговую ставку по УСН «доходы – расходы» и до 1% – для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность, соцпредприятия, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, для гостиничного бизнеса, общепита и туриндустрии данные налоговые ставки вводятся бессрочно;

- расширить виды деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения на территории Челябинской области.