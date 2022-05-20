20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
20.05.2022
Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая
20.05.2022
В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с
19.05.2022
«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые
19.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2022
В Карабаше открыли виртуальный концертный зал
Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса
19.05.2022
В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ
19.05.2022
В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования
18.05.2022
Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
18.05.2022
Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022