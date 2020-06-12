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Топ-3 лучших аудиокурса английского для самостоятельного изучения с нуля

Экономика
Сегодня, 14:17

Выучить английский с нуля можно и самому. Важно комбинировать разные типы заданий: чтение, изучение слов, прослушивание аудиокурсов, просмотр видеоуроков и фильмов на иностранном языке. Выделенное время на обучение потратьте с максимальной пользой и эффективностью.

Обязательно включите в программу прослушивание аудиоуроков. Прослушивание занятий в наушниках во время поездки на работу, бега и других дел поможет легче воспринимать иностранную речь, наполнит ваш словарный запас. Также вы повторите пройденные темы, выучите новые словосочетания и принципы составления сложных предложений.

Топ-3 аудиокурса английского языка:

  1. «EffortlessEnglish» –Hoge. Популярный в интернете аудиокурс американского преподавателя A.J. Hoge. Курс предназначен не для новичков. Чтобы получить пользу от прослушивания этого курса, нужно иметь знания в грамматике и понимании (восприятии) речи иностранного преподавателя.

 

 

  1. «Английский за 4 недели 2в1»– Оксана Долинка. Известный преподаватель предлагает два вида занятий: аудио- и видеоуроки. Носитель русского языка сможет лучше и быстрее донести до слушателя правила грамматики, особенности разговорного английского и другие важные правила при общении.

 

 

Курс подходит для новичков, которые решили самостоятельно выучить английский, так как материал преподносится в очень простой и интересной форме. В свободное время смотрите видеоуроки, во время работы, в общественном транспорте слушайте аудиокурс. Такой метод обучения дает двойной эффект.

 

 

  1. «English» -MichelThomas.Преподаватель является полиглотом, изучавшим множество языков. Мишель Томас разработал собственную методику обучения языкам. Преподаватель передал полезный опыт в книгах и других учебных материалах, включая аудиокурс.

 

 

В основе курса лежит метод «push». Томас сравнивает родной язык слушателя с английским языком, и рассказывает, в чем разница. Преподаватель считал, что это помогает лучше понять иностранный язык, и как следствие, быстрее его выучить.

Заключение

Если вы решили самостоятельно выучить английский язык, обязательно включите в программу занятий один из предложенных аудиокурсов. Особое внимание обратите на курс «Английский за 4 недели 2в1». Курс рассчитан для новичков, желающих заговорить на английском уже через месяц.

Составьте программу занятий. Выделите время на прослушивание аудиокурса. Получайте максимальную пользу от занятий в таком формате. Выберите лучший курс для изучения иностранного языка.

 

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