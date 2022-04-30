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Фото: Алина Быкова

Ценовой беспредел

Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?

В Челябинске растет градус возмущения ценовой политикой торговых сетей. В магазинах разных ритейлеров одни и те же продукты питания продаются по разным ценам. Где-то они не очень больно «бьют» по кошелькам, а в некоторых торговых точках ценники просто заоблачные. Особенно возмущены горожане ценами на шоколад.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» вооружился списком продуктов питания и отправился по торговым точкам. Цель – найти товары одной и той же марки и сравнить цены, а также проанализировать ассортимент.

Первая точка «ценового» рейда – магазин «Магнит». Сахар есть кусковой за 142 и 112 рублей за килограмм. Сыр «Hochland» ассорти стоит 119 рублей 99 копеек.

Сыр той же марки в большой упаковке от 279,99 до 289,99 рублей в зависимости от сорта.

Цены на молоко приятно удивили. Можно уложиться в 45 рублей за литр, но эта продукция идет под маркой сети «Магнит».

Интересную картину застаем у стеллажа с шоколадом. Сладкое удовольствие не всем по карману. «Милка» стоит от 64,99 до 84,99 рублей. «Alрen Gold» можно купить за 103 рубля 99 копеек, «Аленку» за 142.

 

 

«Мы сами в шоке. За последние две недели цены выросли порядка на 60 процентов», - рассказала на условиях анонимности сотрудница магазина «Магнит».

Вторая точка – магазин сети «Красное & Белое». Сахара нет. Сыр Hochland «Ассорти» стоит 89 рублей 99 копеек,  сыр той же марки в средней упаковке от 119 до 139 рублей в зависимости от сорта. В большом ассортименте представлены колбасы и сосиски. Уложиться можно в сто рублей. Яйцо стоит 49 рублей 90 копеек (Торговая марка «Здоровая ферма»),

 

Возле витрины с шоколадом возникает удивление. В отличии от «Магнита» в этом магазине «Милка» стоит 64 (без всяких скидок), «Alрen Gold» можно купить за 39 рублей 99 копеек, «Аленку» за 69 рублей с копейками,  а «Воздушный» стоит 52 рубля с копейками.

 

Перемещаемся в «Пятерочку». Сахар здесь в ассортименте – 82 рубля 99 копеек за килограмм.

Разочаровывают цены на яйца. Цена колеблется от 82 до 129 рублей.

Шоколад почти всех марок дороже, чем в «КБ» на 10-15 рублей. Причем, если в магазине этого торгового бренда, расположенном в Советском районе Челябинска, цена на шоколад одна, то в Ленинском районе (магазин большей площади и большей проходимости), цены на шоколад в два раза выше.

Сыр «Hochland» в большой упаковке стоит 287 рублей.

Сравнивать цены на колбасы очень сложно, потому что во всех торговых сетях продукция разных производителей и поставщиков. Но глаза от них все равно разбегаются. Одни предлагают колбасы стоимостью от 115 рублей за «батончик», в других дешевле 235 рублей нет. Или же есть торговой марки самой торговой сети, но, как говорят покупатели, есть это можно с трудом. Кроме сои и непонятных добавок в таких колбасах ничего нет.

Возникает логичный вопрос, а почему одни и те же товары (одной марки) в одной торговой сети продаются по приемлемым ценам, а в других в три раза дороже? Это зависит от конкретных поставщиков или некоторые торговые сети пока распродают старые запасы по более низким ценам?

Да, контролирующие органы ежедневно мониторят цены по 47 позициям социально значимой продукции и по 14 наиболее востребованным позициям: соль, мука, крупа, масло подсолнечное, хлеб, говядина, свинина, куры, яйца, масло сливочное, молоко питьевое, сахар, картофель, капуста (цена на эти продукты стабилизировались), но почему-то челябинцев лишили доступного шоколада, плавленого сыра и других товаров, которые всегда были в их рационе. Почему за обычную шоколадку горожане столько переплачивают? Это «ценовая» обдираловка или политика торговых сетей?

Кстати, на днях челябинское УФАС выдало сети «Магнит» предупреждение снизить цены на ряд продуктов.

«В ходе мониторинга цен на продукты питания Челябинское УФАС России выявило признаки злоупотребления АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») своим доминирующим положением в Снежинском городском округе. Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение. Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар», - сообщили в УФАС по Челябинской области.

Челябинское УФАС России направило в компанию предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания в Снежинском городском округе.

Если в срок до десяти дней с даты получения торговая сеть не исполнит предупреждение, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кстати, ранее ФАС сообщала, что в магазинах «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» ряд социально значимых продуктов продается с нулевыми торговыми наценками. А челябинцы этого и не заметили.

На момент публикации материала получить официальный комментарий ни в одной из торговых сетей не удалось. Им отправлены официальные запросы.

Напомним, в минсельхозе Челябинской области открыта «горячий линия» по ценам (8-351-239-60-34), куда поступают обращения южноуральцев. Эти обращения обрабатываются и информация направляется в контролирующие органы.

* Цены актуальны на 28.04.2022 год

Автор: Инна Шемаева
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28.04.2022 19:30

Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы

28.04.2022 18:40

Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»

28.04.2022 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля

28.04.2022 18:09

В пятницу в Челябинской области похолодает

28.04.2022 17:32

В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям

28.04.2022 17:12

Депутаты ЗСО Челябинской области откорректировали закон «О налоге на имущество организаций»

28.04.2022 17:12

Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс

28.04.2022 16:39

Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы

28.04.2022 16:18

США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины

28.04.2022 16:16

В «Мою Магнитку» играют и за рубежом

28.04.2022 16:03

Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой

28.04.2022 15:50

Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду

28.04.2022 15:38

Начальник управления ЖКХ Златоуста уволился

28.04.2022 15:19

Автодорогу в копейский Старокамышинск ремонтируют с опережением графика

28.04.2022 14:56

Народный артист России Юрий Клевцов – о балете «Корсар» на челябинской сцене

28.04.2022 14:44

В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской

28.04.2022 14:02

Юные коркинцы высказались об огромном значении Великой Победы для мира

28.04.2022 13:56

Челябинец распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая

28.04.2022 13:52

В Курчатовском районе Челябинска провели встречу с весенними призывниками

28.04.2022 13:31

Аркаим открывает новый сезон первого мая

28.04.2022 13:18

Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования

28.04.2022 13:11

Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка

28.04.2022 13:06

Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима

28.04.2022 12:31

За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

28.04.2022 12:21

ММК представил свою металлопродукцию на конференции в Ташкенте

28.04.2022 12:20

Михаил Накоряков: «Уралочка» будет жить долго и успешно

28.04.2022 12:00

Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам

28.04.2022 11:57

В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

28.04.2022 11:45

В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

28.04.2022 11:37

Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

28.04.2022 11:00

На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»

28.04.2022 10:34

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

28.04.2022 10:25

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

28.04.2022 10:25

В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов

28.04.2022 10:09

Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

28.04.2022 09:09

ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

27.04.2022 19:57

билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

27.04.2022 18:47

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты

27.04.2022 18:09

Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

27.04.2022 18:02

Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей

27.04.2022 17:50

Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США

27.04.2022 17:42

Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным

27.04.2022 17:22

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

27.04.2022 17:09

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов