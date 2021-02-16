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Турецкий актив ММК произвел рекордные объемы горячеоцинкованного проката

Турецкий актив ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) установил рекорд по производству горячеоцинкованного проката.

Так, в январе текущего года на линии горячего оцинкования MMK Metalurji на площадке в Дёртйоле (Турция) было произведено 42 316 тонн продукции, что стало абсолютным рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе ММК.

Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего оцинкования турецкого актива ПАО «ММК» в Дёртйоле (Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78 613 тонн горячеоцинкованного проката – самый большой месячный объем за историю работы MMK Metalurji.

Добиться рекордных показателей для линии агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в Дёртйоле MMK Metalurji помогло усовершенствование технического оснащения агрегата – внедрение инженерных решений по увеличению скорости линии.

Кроме того, проведенная в 2019-2020 годах. модернизация линий оцинкования помогла ввести в производство новую линейку продукции толщиной полосы до 4,00 мм GI с покрытием до 600 грамм на м².

«Благодаря совместной и слаженной работе производственной, технической и сбытовой служб нашему предприятию в Турции удалось расширить сортамент и улучшить структуру принимаемых заказов», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

По его словам, как результат, в январе был сформирован портфель заказов на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов.

Павел Шиляев также отметил, что MMK Metalurji постоянно ведет работу по совершенствованию производственных процессов и привлечению новых производственных заказов с учетом потребностей рынка.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней вызовы, а также введение ограничений на перемещение грузов из-за карантинных мер, турецкий актив ПАО «ММК» показал хорошие операционные и финансовые результаты.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, по итогам года показатель EBITDA составил $34 млн, что двукратно превысило плановый уровень благодаря росту продаж на фоне успешной реализации стратегии по диверсификации и повышению рентабельности.

«Решения, сформированные в период значительных карантинных ограничений второго квартала 2020 года, позволили компании своевременно и наиболее полно ответить на резко выросший спрос после отмены карантина во втором полугодии, предлагая на рынок весь спектр своей продукции без каких-либо производственных ограничений», – отметил генеральный директор MMK Metalurji Денис Квасов.

СПРАВКА

MMK Metalurji - современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики. С 2011 года сто процентов акций компании принадлежит ПАО «ММК».

Комплекс в Турции включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле.

Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до ста тысяч тонн.

В 2020 году продажи MMK Metalurji выросли на 2,8 процента и составили 741 тысячу тонн.