УФАС приостановило аукцион на освещение кинотеатра Пушкина

Челябинское УФАС после жалобы участника торгов приостановило аукцион, касающийся освещения кинотеатра имени Пушкина. Начальная цена контракта составляет 13,6 миллиона рублей, сообщила пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.
В антимонопольное ведомство обратилось ООО «Престиж» (Златоуст). Организация считает, что заказчик МАУ Челябинский Центр искусств «Театр+Кино» установил специальные требования и необоснованно ограничил конкуренцию при проведении закупки по освещению кинотеатра Пушкина.
«В жалобе указано, что заказчик ввел ряд требований, ограничивающих количество участников закупки, установив специальные требования к участникам: наличие копии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ; наличие копии лицензии из реестра членов СРО, выданная не ранее, чем за месяц сдачи окончания срока подачи заявок», - перечислила Мартынюк.
По заявлению ООО «Престиж», такие условия идут вразрез с требованием Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
УФАС рассмотрит жалобу в течение семи дней.