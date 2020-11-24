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УФАС приостановило аукцион на освещение кинотеатра Пушкина

Челябинское УФАС после жалобы участника торгов приостановило аукцион, касающийся освещения кинотеатра имени Пушкина. Начальная цена контракта составляет 13,6 миллиона рублей, сообщила пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.

В антимонопольное ведомство обратилось ООО «Престиж» (Златоуст). Организация считает, что заказчик МАУ Челябинский Центр искусств «Театр+Кино» установил специальные требования и необоснованно ограничил конкуренцию при проведении закупки по освещению кинотеатра Пушкина.

«В жалобе указано, что заказчик ввел ряд требований, ограничивающих количество участников закупки, установив специальные требования к участникам: наличие копии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ; наличие копии лицензии из реестра членов СРО, выданная не ранее, чем за месяц сдачи окончания срока подачи заявок», - перечислила Мартынюк.

По заявлению ООО «Престиж», такие условия идут вразрез с требованием Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

УФАС рассмотрит жалобу в течение семи дней.