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«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии Уважаемые читатели!

Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 13:30
Автор: 
Олеся Денисова

В непростой экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер для борьбы с коронавирусом информационное агентство «Урал-пресс-информ» приняло решение поддержать бесплатной рекламой представителей малого бизнеса.

 

Если вы перешли на дистанционную работу, оказываете услуги в режиме онлайн или организовали доставку, присылайте нам информацию, мы разместим её на своих ресурсах. Нашим читателям будут также полезны эти ссылки. Информация будет размещена в этой статье и дублироваться в наш Телеграмм-канал. Часть информации взяли на сайте администрации города

Начнем,

Рестораны и доставка еды:

1. Ресторан «Король Густав», европейская кухня

2250813, 89507251100, https://meliot.ru/restaurant/restoran-korol-gustav/

2. Ресторан «Ребрышковая», европейская кухня

2200002, https://rebra74.ru/

3. Ресторан «Х.О.», европейская кухня

7298229, http://www.smolinopark.ru/restaurants/xo/

4. Ресторан «Асаби», японская кухня

2659592, https://asabi74.ru/

5. Ресторан «Уральские пельмени», русская кухня

2659592, https://uralpelmeni.ru/

6. Ресторан «Сицилия», европейская кухня

88002005807, https://sicilia74.ru/

7. Пиццерия «Рара Carlo», итальянская кухня

2252166 (3), restostar.com

8. Ресторан «Оливер», европейская кухня

2254747, https://www.instagram.com/restoliver/

9. Ресторан «Старый Ереван», кавказская кухня

2388080, https://www.sterevan.ru/

10. Пиццерия «Подди-Пицца», итальянская кухня

89000830425, https://vk.com/poddipizza

11. «ВАО», китайская кухня

89822823289, https://www.instagram.com/bao_chel/

12. Кафе «Янтарь», русская кухня

89128991814, https://vk.com/public193594459, https://www.instagram.com/yantar_cafe.chel/

13. Кулинария-кондитерская «Близкие люди», русская кухня89026015954, https://vk.com/blizkie74

14. Ресторан «Солнце», европейская и восточная кухня

2505550, https://aloigroup.ru/

15. Авторская кондитерская «BONBON», десерты и европейская кухня2659392, https://vk.com/lovebonbon

16. Ресторан «Tortillas&Grill», восточная кухня        

2238494, https://tortillasgrill.ru/store

17. Ресторан доставки «Шинто», японская, китайская, европейская кухня2111511, +7(922)5044444, https://www.shinto.su/

18. Сеть пиццерий «Додо пицца», итальянская кухня

8 800 302-00-60, https://dodopizza.ru/chelyabinsk

19. Пиццерия «ПиццаМания», итальянская кухня

218 40 81, https://www.pizzamania.ru/

20. Ресторан «Патриот», русская и европейская кухня

2230884, +79191230884, Комсомольский пр., 111), https://patriot111.ru/

21. SUBWAY

89127901596, https://www.instagram.com/subway_chelyabinsk/

22. Независимая кофейня

89227500001 (ул. Коммуны, 81), https://www.instagram.com/nkcoffeeshop/, https://vk.com/nk___gallery

23. Бар «Eibauer»

83512171177, (ул. Чичерина 35Д),  https://vk.com/eibauer

24. Гастробар DOM, европейская кухня

776-30-36

25. Бургерная The Тёлки, американская кухня

776-30-56

26. Укушу Суши, японская кухня

776-30-36

27. Кафе "Аппети", русская кухня

777-32-20, http://zolpodkova74.su/

28. Сели съели

211-00-20, https://vk.com/sit_and_eat74, https://www.instagram.com/sit_and_eat74/

29. Кулинария «Лопушки» / «Патриот», русская и европейская кухня

265-03-37 (ул. Клары Цеткин д. 48), https://patriot111.ru/

30. Пельменная «Патриот» № 2, русская и европейская кухня

 89080505951 (Свердловский пр., 7б), http://www.patriot74.ru/

31. Пельменная «Патриот» №3, русская и европейская кухня

89507319697 (ул. Российская 167а), http://www.patriot74.ru/

32. Пельменная «Спутник» / «Патриот» №4 , русская и европейская кухня89227502376 (ул. Жукова, 1), http://www.patriot74.ru/

33. Пельменная «Патриот» № 5, русская и европейская кухня

89227508466, (ул. Цвиллинга, 46), http://www.patriot74.ru/

35.  Пельменная «Патриот» № 6, русская и европейская кухня   215-99-88, (ул. Труда, 164), http://www.patriot74.ru/

36. Пельменная «Русский лес» / «Патриот» № 7, русская и европейская кухня89507471318, 777-14-42 (ул. Красного Урала, 21), http://www.patriot74.ru/

37. Пельменная «Патриот» № 8, русская и европейская кухня

89507219548, (ул. Комарова, 114), http://www.patriot74.ru/

38. Пельменная «Патриот» № 9, русская и европейская кухня

233-71-99, 89658592575 (ул. Барбюса, 6), http://www.patriot74.ru/

39. Пельменная «Патриот» № 10, русская и европейская кухня89088208436, (ул. Либкнехта, 18), http://www.patriot74.ru/

40. Пельменная «Патриот» № 11, русская и европейская кухня89193272034, (ул.Горького,91), http://www.patriot74.ru/

41. Пельменная «Минутка» / «Патриот» № 12, русская и европейская кухня233-77-02 (ул. Свободы, 94), http://www.patriot74.ru/

42. Пельменная «Патриот» № 14, русская и европейская кухня

266-96-35 (ул. Российская, 57-б), http://www.patriot74.ru/

43. Пельменная «Патриот» №15 (КС), русская и европейская кухня89000828994, (ул. Черкасская, 15), http://www.patriot74.ru/

44. Пельменная «Патриот» № 16, русская и европейская кухня

89080818424 (ул. Энтузиастов, 11/2), http://www.patriot74.ru/

45. Пельменная «Патриот» № 17, русская и европейская кухня

798-12-14 (ул. Молодогвардейцев, 44а), http://www.patriot74.ru/

46. Ресторан "Родня", европейская, русская, кавказская кухня

750-73-33, https://rodnya74.ru/

47. Бар "Шишка", европейская, итальянская, японская кухня

776-41-31 (ул.Кирова, 80)

48. Пиццерия "Моццарелла", итальянская кухня

776-95-30, 89068600343, (ул. Пушкина, 73), www.mozzarella174.ru, https://vk.com/mozzarella174, https://www.instagram.com/mozzarella174/

49. Ресторан доставки, русская кухня

(ул. Механическая, 14, стр. 14), https://sweetvillage.ru/

50. . Ресторан "Аль Капоне", европейская, итальянская кухня

727-13-01, https://alcapone74.ru/

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Автор: 
Олеся Денисова
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