24.12.2022
Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков
24.12.2022
В 2023 году в Копейске запустят новый автобусный маршрут
24.12.2022
Южноуральская полиция переведена на усиленный режим несения службы
24.12.2022
Пожар в доме престарелых унес 20 жизней в Кемерове
24.12.2022
Елка желаний: Тракторозаводской район Челябинска присоединился к акции
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
В 2023 году в Копейске запустят новый автобусный маршрут
30.11.2022
Миасс и Копейск претендуют на получение звания «Город трудовой доблести»
09.11.2022
ОПГ высоких чинов не смогла смягчить свое наказание
24.10.2022
Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание
14.09.2022
В следственный комитет Копейска пришли козлы
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022