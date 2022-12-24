В 2023 году в Копейске запустят новый автобусный маршрут

В 2023 году в Копейске (Челябинская область) будет запущен новый автобусный маршрут №8 (кольцевой) «Автовокзал - ЭТС – Автовокзал», сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Новый автобусный маршрут запустят в первый рабочий день нового года, с девятого января. Он будет следовать по улицам в прямом направлении: Сутягина, проспект Победы, Хохрякова, Талалихина, Пухлякова, Энергетиков, Обухова, Калинина, Федячкина, Кирова, Калинина, Темника, Коммунистический проспект, проспект Победы, Сутягина. В обратном направлении: Сутягина, проспект Победы, Коммунистический проспект, Темника, Калинина, Кирова, Федячкина, Калинина, Обухова, Энергетиков, Пухлякова, Талалихина, Хохрякова, проспект Победы, Сутягина.

Маршрут будут обслуживать два автобуса малого класса, которые будут ходить только по будням каждые 30 минут.

В свой первый рейс автобус будут отправляться от Автовокзала по Хохрякова в 7 часов 35 минут, от ЭТС – в семь часов 45 минут. Завершающий рабочий день рейс по Хохрякова от Автовокзала – в 18 часов 48 минут, от ЭТС – в 19 часов 30 минут.

Первый рейс от автовокзала по Темника – в сечь часов 25 минут, от ЭТС – в 7 часов 47 минут. Последний рейс по Темника от Автовокзала – в 19 часов 10 минут, от ЭТС – в 19 часов.

Подробное расписание будет размещено на сайте МУП «КПА».