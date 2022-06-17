В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

Общероссийский Народный фронт обнаружил сомнительную закупку на полмиллиарда рублей на повторный капремонт домов в Челябинске.

В Челябинске собираются повторно ремонтировать фасады многоквартирных домов, в которых ранее уже был проведен капитальный ремонт. На эти сомнительные цели фонд капремонта планирует потратить более 500 миллионов рублей Закупку, вызывающую множество вопросов, обнаружили представители президентского движения. Эксперты Народного фронта провели расследование и передали информацию в прокуратуру, антимонопольную службу и главное контрольное управление региона, а также обратились с заявлением о проверке в Следственный комитет.

«В центре Челябинска в 2018-2019 годах, когда город активно готовился к саммитам ШОС и БРИКС, были выполнены ремонтные работы на фасадах домов «гостевого маршрута». Капитальные работы велись на фасадах многоэтажных зданий на улице Володарского, проспекте Ленина и других. Все дома типовые, 70-х годов постройки, большая часть из них отделана бетонными фасадными плитами, на ремонт которых были потрачены колоссальные бюджетные средства», - напомнили в ОНФ.

Спустя три года, когда стало известно о том, что в их доме скоро снова закипит работа и вновь на фасадах, жильцы дома на улице Володарского, 32 обратились в Народный фронт с просьбой разобраться в ситуации. Общественники подняли конкурсную документацию и выявили множество подозрительных моментов, которые, предположительно, имеют признаки действий коррупционного характера.

Так, единственным участником новой закупки стала фирма-подрядчик «Имексо» - компания, которая в течение более чем трех лет до участия в указанном аукционе не вела какой-либо активной деятельности. Отчетность организации подтверждает отсутствие оборотов.

«В списочном составе компании – один сотрудник, директор. Непонятно, каким образом она вообще могла быть допущена до столь серьезного аукциона, тем более, что одно из требований – это наличие реального опыта. Для получения допуска в СРО от министерства строительства «Имексо» должна была предоставить информацию об уже выполненных аналогичных работах минимум по трем контрактам на сумму в семь процентов от запрашиваемого допуска к объемам. А это более 200 миллионов. Реальные же обороты и выручка компании, по данным ФНС, – нулевая за все три года», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Тем более странным в этой истории выглядит тот факт, что, по сути «нулевая» фирма в 2022 году внезапно активизировалась и получила сразу два документа, расширяющие ее возможности до уровня «вне конкуренции»: допуск от министерства строительства региона на выполнение работ на сумму три миллиарда рублей. и лицензию министерства культуры на работы с объектами культурного наследия. Произошло это прямо накануне конкурса.

У представителей президентского движения сложилось впечатление, что аукцион на полмиллиарда рублей готовился специально под конкретного поставщика услуг, а самого участника также активно подготавливали к участию в конкурсе. На этом эксперты Народного фронта акцентировали внимание антимонопольной службы, попросив провести проверку на предмет ограничения конкуренции.

Кроме того, общественники усомнились как в целесообразности трат на проведение повторного капремонта, так и в том, что подрядчик вообще сможет его реализовать в установленные контрактом сроки и с надлежащим качеством.

Что касается самих работ – а это демонтаж и, по сути, уничтожение фасадов, то в этой части следует говорить о безопасности и возможном ущербе объектам архитектуры города, которые создают его уникальный облик, подчеркнули в Народном фронте.

Проекты ремонтных работ, опубликованные на сайте закупки, подтверждают, что облицовочные плиты будут демонтированы, на их место запланирован монтаж утеплителя (противопожарные перегородки — Rockwool, стены из пенопласта). Внешняя часть фасада будет покрыта штукатуркой, то есть плиты, украшающие фасады, не будут возвращены, а облик домов будет видоизменен. Законность проведения таких работ и их обоснованность требуют проверки, в том числе и с точки зрения сохранения объектов культурного, исторического наследия.

Заключений о состоянии фасадов дома на улице Володарского, 32, например, у управляющей организации не запрашивал ни заказчик, ни кто-либо иной.

У общественников возникает вопрос, удастся ли фирме без зафиксированного опыта достигнуть уровня советских строителей, делавших на совесть. Работы уже начались, но активисты Народного фронта не увидели даже намека хотя бы на строительные леса на площадках, территория не огорожена в соответствии с требованиями безопасности. Представители президентского движения берут ситуацию на особый контроль.

В ОНФ отметили, что вызывает озабоченность признаки неэффективности траты бюджетных средств.

«На наш взгляд, налицо полное отсутствие профессионализма в вопросах управления бюджетными средствами, либо же причина в чьих-то корыстных интересах. Мы настаиваем на оперативной реакции ведомств. В этой истории требуется всесторонняя проверка: законности и обоснованности проведения закупки на повторный ремонт фасадов домов, общей стоимостью более 500 миллионов рублей; допустимости участия подрядчика, не обладающего достаточными компетенциями в такого рода закупках; возможной заинтересованности заказчика и лиц, ответственных за принятие решений о проведении ремонтов исторических фасадов, в привлечении указанного подрядчика», - заявил Денис Рыжий.