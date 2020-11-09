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В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году

Экономика
Сегодня, 12:56
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году, работы на которых будут проводиться по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

«На данный момент осуществлено контрактование по восьми объектам из девяти. По одной территории, в Центральном районе, в настоящее время проходит аукцион», - сообщил сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В этом году реализация программы ФСГС в Челябинске близится к завершению.

По словам Александра Астахова, готовность дворовых территорий составляет 97 процентов.

«На этой и следующей неделе управляющие компании установят малые архитектурные формы, и полностью закрываем документы», - отметил Александр Астахов.

Готовность общественных пространств в областном центре составляет на сегодняшний день 92 процента (в этом году работы по благоустройству в рамках программы ФСГС ведутся в Челябинске на 11-ти территориях).

«По Калининскому району контракт закрываем до конца ноября», - рассказал Александр Астахов.

Как сообщил главы Калининского района Челябинска Сергей Колесник, в настоящее время в рамках благоустройства зеленой зоны у ледовой арены «Трактор» завершено обустройство покрытий, идет приемка работ по устранению замечаний.

«По второму контракту МАФы установлены частично. Сегодня будет промежуточная приемка с техническим надзором. Около 50-ти процентов МАФов задерживает поставщик из Подмосковья. К этому подрядчику будут применены соответствующие штрафные санкции», - сказал Сергей Колесник.

Что касается региональной программы «Реальные дела», то ее реализацию удалось ускорить (по ранее данному поручению главы Челябинска Натальи Котовой).

«Подтянули процент исполнения. На данный момент работы выполнены на 76 процентов», - сообщил Александр Астахов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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