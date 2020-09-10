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В Челябинске открылась главная агровыставка региона

Фото: 
Ольга Сарычева
Экономика
Сегодня, 17:49
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, десятого сентября, в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» открылась 27-ая агропромышленная выставка «АГРО-2020». Это главное аграрное событие региона, где демонстрируются достижения в сельском хозяйстве, в жизни сельских территорий. Выставка стала первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19.

Выставка-ярмарка «АГРО» – крупнейшая площадка для реализации фермерской продукции. Каждый год ярмарку посещают более 10 тысяч горожан. В этом году с учетом рекомендаций эпидемиологов выставка-ярмарка размещена только на открытом воздухе.

«Этот год был непростым, вы знаете, засуха подкосила в прямом смысле этого слова наш агропромышленный комплекс, но, тем не менее, на пике уборочной кампании я рад сообщить, что у нас будет неплохой урожай: мы уже собрали 650 тысяч тонн зерна и точно превысим отметку в миллион тонн – это хорошая новость. Из областного бюджета агропромышленному комплексу направлено три миллиарда рублей. Мы продолжим поддержку отрасли», – отметил глава региона Алексей Текслер.

Новый урожай овощей и фруктов, сыры собственного производства, экологически чистые фермерское молоко и мясо, богатый ассортимент колбасных и хлебобулочных изделий, продукция птицеводческих и животноводческих организаций, племенных заводов, фермерских и личных подсобных хозяйств, и все это - по ценам производителей. Вот что увидели на агровыставке в этом году горожане.

«В этом году у нас представлено порядка 100 предприятий из девяти сельхозрайонов страны. Приехали фермеры из Свердловской, Омской, Воронежской областей и Башкортостана. В условиях режима повышенной готовности мы постарались сохранить прежний формат агровыставки», - сказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

А вот чего сделать не удалось. Крупных агропромышленных холдингов на выставке замечено не было. Продуктовые ряды были в основном представлены небольшими фермерскими хозяйствами. На суд челябинцев были представлены продукты питания, выращенные или изготовленные на местных предприятиях. За ними они выстраивались в очереди. Цены были очень демократичными. Хотя, стоит добавить, народу на агровыставке было мало и мало кто соблюдал режим повышенной готовности. В масках не находились даже продавцы.

Также посетители выставки смогли познакомится с несколькими новинками сельхозмашиностроения.

Возможно, поэтому ключевой площадкой агровыставки стал шатер «Территории Бизнеса». Эта компания поддерживает фермеров в развитии сельскохозяйственной кооперации. Участники выставки, планирующие открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства, могли получить консультацию от экспертов.

«У нас очень много программ по поддержке фермерского бизнеса. Есть такая программа, как «Готовый продукт», также мы помогаем выстраивать стратегию развития бизнеса. В 70% случаев его сложно продвигать. Выйти в крупные торговые сети  очень сложно», - рассказала директор по развитию «Территории Бизнеса» Алена Шорохова.

Украшением агровыставки также стали домашние животные. От коз  - Беляночки, Красотки и Ласточки -  малышня не отходила. Все хотели накормить их сеном. А вот коровы Забавная и Нетель никак не реагировали на посетителей, впрочем,  как и герефорды.

Напомним, Челябинская область – лидер в России и в УрФО по производству и реализации сельскохозяйственной продукции. Она занимает четвертое место в стране по производству мяса, третье – птицы и третье - по производству яиц.  В Уральском Федеральном округе по всем этим показателям Челябинская область на первом месте. 

Кроме того, уровень обеспеченности собственными продуктами питания в 2019 году на Южном Урале  был такой, что завидовали многие регионы. Область на 206 процентов была обеспечена мясом, на 306 процентов хлебом, на 174 процента яйцами и на 147 процентов овощами.

Выставка «Агро-2020» будет работать до 12 сентября на площадке перед ледовой ареной «Трактор».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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