В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

Челябинское УФАС России предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети южноуральской столицы в связи с поступившей жалобой от ООО «Союз Автодор» из Ивановской области.

Как отмечает пресс-служба ведомства, заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска, который проводит конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022-2025 годах в Ленинском (начальная цена контракта – 911 миллионов рублей), Курчатовском (939 миллионов рублей), Тракторозаводском (924 миллиона рублей), Металлургическом (759 миллионов рублей) и Калининском (876 миллионов рублей) районах города.

Теперь конкурсной комиссии, в действиях которой выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при рассмотрении заявок, надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки.