В Челябинске подорожает проезд в маршрутках

С 12 марта челябинцам станет дороже ездить в маршрутных такси. Стоимость проезда повысится пока на трех направлениях. Затем увеличение цен произойдет практически на всех маршрутах.

С 12 марта В Челябинске увеличится стоимость проезда по трем маршрутам:

- № 3 «ТРК «Алмаз» – ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 копеек;

- № 17 «Поселок АМЗ – Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей;

- № 58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская» с 25 рублей до 28 рублей.

Повышение тарифа перевозчик объясняет необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, касс онлайн и повышение цен на ГСМ.

С 17 марта 2020 года также дороже станет ездить по маршрутам № 104, 78, 54. С 18 марта поднимутся цены в маршрутках № 72 и 91, а с 19 марта – в № 10, 19 и 53. Также вырастут цены на проезд в маршрутных такси № 39 и 86. Это произойдет 20 марта. С первого апреля также вырастет стоимость проезда по муниципальному маршруту № 13.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», ранее о повышении стоимости проезда заявили девять челябинских перевозчиков. Это ООО «Такси-сервис», «Такси-Сервис Ком», ООО «Сервис-транс», ООО «Автолуч», ООО «Автобан», ООО «Челябинское Маршрутное такси», ООО «Челябавтобус», ООО «Тодес» и ООО «Автолайн».