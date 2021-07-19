В Челябинске пяти предприятий попали под антиковидные санкции

Под угрозой закрытия из-за несоблюдения антиковидных мер оказалось пять предприятий Челябинска. О результатах комплексных проверок предприятий сегодня, 19 июля, рассказал на аппаратном совещании замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Рейды проводились управлением по торговле и услугам администрации Челябинска совместно со специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего за прошедшую неделю восемь предприятий были проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Материалы по приостановке деятельности четырех из них переданы в суд, деятельность еще одного предприятия приостановлена.

О каких предприятиях идет речь, Игорь Постнов не уточнил.

Также замглавы города добавил, что за прошедшую неделю на соблюдение масочного режима были проверены сотрудники и посетители 292 предприятий города. На трех граждан составлены протоколы.