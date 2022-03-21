В Челябинске растут цены на продукты питания

В Челябинске в ходе ежедневных рейдов специалисты управления по торговле и услугам администрации города и управления Роспотребнадзора выявили рост цен на рис, муку, пшено и морковь.

Об этом сообщил сегодня, 21 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Ежедневно проводят выездные мониторинги цен на основные продукты питания в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Монетка», SPAR. За неделю был замечен рост цен на рис, пшено, муку, соль, морковь. Для стабилизации ситуации депутатами Челябинской городской думы совместно с управлением по торговле и услугам было проведено совещание с руководителем крупных торговых сетей», - сказал Постнов.

Еще в начале марте южноуральцы стали жаловаться на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров. Люди сообщали о резком повышении цен на сахар или его отсутствие в магазинах различных торговых сетей. Некоторые уверены, что резком скачке цен на продукты и социально значимые товары виноваты и сами покупатели. Если бы они не начали скупать все подряд и в неимоверных количествах, то и продавцам невыгодно было бы переписывать ценники по несколько раз за день.

Губернатор региона Алексей Текслер предупреждал торговые сети, что в случае необоснованного роста цен последует неизбежное наказание.

Напомним, челябинская антимонопольная служба запустила «горячую линию» для приема жалоб о повышении цен на товары и услуги. Сообщить о предпринимателях и торговых компаниях, где изменилась цена можно по номеру телефона: 8-963-470-41-55 или через «Госуслуги».

За превышение торговых надбавок статьей 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.