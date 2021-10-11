В Челябинске собственники земельных участков сами взялись за ликвидацию недостроев

В Челябинске к работе по ликвидации объектов незавершенного строительства, проводимой на постоянной основе муниципалитетом, подключились сами собственники.

Об этом сегодня, 11-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она отметила, что собственники осознают опасность, которую представляют для окружающих не возведенные в установленные сроки объекты, и принимают меры для их своевременного демонтажа.

В качестве примера Надежда Рыльская привела недострой на улице 3-го Интернационала, 105.

Она напомнила, что в 2020-м году между администрацией города и одним из собственников объекта было заключено мировое соглашение, по условиям которого до первого января 2022-го года данный объект незавершенного строительства должен быть частично демонтирован силами собственника земельного участка.

«В настоящее время право на земельный участок передано другому лицу – данный собственник принимает активные меры по ликвидации недостроя своими силами», - сообщила Надежда Рыльская.

По ее словам, в настоящее время в работе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска находится около 55-ти крупных объектов незавершенного строительства.