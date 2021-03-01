В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год

В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста

В Челябинске состоялись торги на строительство улицы Конструктора Духова, на подходе – Наркома Малышева

Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты

Март в Челябинской области не будет баловать теплом

В Челябинске состоялись торги на строительство улицы Конструктора Духова, на подходе – Наркома Малышева

В Челябинске состоялись торги на выполнение работ по строительству улицы Конструктора Духова. Заключение контракта запланировано на девятое марта.

Строительство участка данной дороги от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда будет осуществляться в столице Южного Урала в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, до конца текущей недели будет получено положительное заключение на проект строительства в Челябинске улицы Наркома Малышева, от Братьев Кашириных до Университетской Набережной (параллельно готовится конкурсная документация для размещения на площадке госзакупок). Это тоже федеральная программа БКАД.

О том, как областной центр готовится к реализации дорожного нацпроекта в 2021-м году, на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, первого марта, сообщил начальник комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

«В рамках нацпроекта БКАД заключено шесть муниципальных контрактов. Плюс два объекта капремонта. Это освещение к поселку Новосинеглазово и улица Мраморная. Также в результате образовавшейся экономии при проведении конкурсных процедур провели их еще по двум объектам. Это улица Танкистов и Комсомольский проспект – от Каслинской до Свердловского проспекта. В настоящее время идет заключение контракта», - рассказал Ринат Кучитаров.

По его словам, также благодаря экономии было принято решение провести капитальные ремонт линий наружного освещения в поселке Сухомесово. Конкурсные процедуры будут запущены на этой неделе.

Напомним, в 2021-м году нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске будет осуществляться по трем направлениям.

Это строительство объектов улично-дорожной сети: завершение строительства улицы Татищева от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина; завершение строительства улицы Татищева от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта; строительство улицы Конструктора Духова, от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда; строительство улицы Наркома Малышева от Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

Это ремонт объектов улично-дорожной сети (с последующим восстановлением дорожной разметки): улицы Черкасской; улицы Салтыкова, от Блюхера до Профинтерна; улицы Каслинской, от Братьев Кашириных до Новомеханической; улицы Куйбышева; улицы Университетской Набережной, от Чичерина до Молодогвардейцев и от Северо-Крымской до Косарева; Комсомольского проспекта, от улицы Чайковского до Чичерина.

Это обустройство наружного освещения в рамках двух проектов капремонта: «Капитальный ремонт автодороги к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинской. Устройство наружного освещения. Благоустройство»; «Капитальный ремонт улицы Мраморной от улицы Морской до кольца автодороги в аэропорт. Устройство наружного освещения. Благоустройство».

В настоящее время конкурентные процедуры по заключению контрактов находятся в стадии завершения.