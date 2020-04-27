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В Челябинске Университетскую Набережную «закатывают» в новый асфальт

Экономика
27.04.20 12:40
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске дорожники укладывают новый асфальт на улице Университетской Набережной. Новое дорожное полотно появится на участке от улицы Академика Сахарова до Рабоче-Колхозной.

Данную автодорогу приводят в нормативное состояние второй год подряд, по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как отмечают в пресс-службе миндортранса Челябинской области, ремонт продолжается с того участка, на котором остановился в 2019-м году.

Кроме того, в текущем году компания "ЯКК" приведет в порядок еще один участок Университетской Набережной - от Молодогвардейцев до моста на Северо-Крымской.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", в общей сложности в 2020-м году в рамках "дорожного" нацпроекта на Южном Урале будет отремонтировано 74 объекта, в том числе в Челябинске завершится реконструкция перекрестка улиц Дарвина и Блюхера, начатая в прошлом году, и будет закончена плоскостная развязка на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта.

Кроме того, на 25-ти участках автодорог областного центра и Магнитогорска будет также нанесена разметка.

Конкурсы на реализацию программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году выиграли ООО "Дорстройтех-лизинг", ТПК "ЯКК" (обе фирмы зарегистрированы в Челябинске) и ООО "Нижавтодорстрой" (нижегородская компания, работала по проекту БКАД в столице Южного Урала в прошлом году).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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