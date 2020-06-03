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В Челябинске успешно протестирован цифровой сервис ЖКХ

Экономика
Сегодня, 17:03

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь» успешно завершила тестирование в Челябинске цифрового сервиса «Умное жилищно-коммунальное хозяйство».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, теперь на рынке ЖКХ будет работать сервис «Диспетчеризация приборов учёта» в рамках платформы «Интерсвязь. Умный город». Управляющие компании Челябинска и региона с его помощью смогут выйти на качественно новый уровень предоставления своих услуг и снизить трудоёмкость процессов управления многоквартирными домами. Главное преимущество системы «Умного ЖКХ» заключается в том, что о проблемах жителей домов коммунальщики будут оперативно узнавать от службы оповещения сервиса, которая напрямую сообщает об аварии и передаёт информацию о конкретном месте происшествия и степени его масштаба. Эта информация мгновенно попадает в офис управляющей компании, специалисты которой могут оперативно среагировать и в автоматическом режиме уведомить жителей дома, что на их участке будут вестись ремонтные работы.

Удалённый мониторинг позволит меньше беспокоить потребителей, экономить время и финансы управляющей компании. Всего за год тестирования системы некоторые управляющие компании смогли снизить свои расходы на содержание сетей на 15%. Среди них  - УК Горизонты, Мавт, Мегаполис, Вертикаль и Мой Дом. Тестирование проекта «Диспетчеризация приборов учёта» стартовало больше года назад. За это время специалисты компании «Интерсвязь» накопили большой опыт в разрешении внештатных ситуаций и внедрили ряд полезных функций, опираясь на запросы абонентов «Умного ЖКХ». Если раньше компании вручную рассчитывали и вносили данные для отчётов, то теперь всё делается автоматически без участия человека. В удалённой диспетчеризации приборов учета реализована уникальная гибкая система настроек, которая позволяет учесть любые потребности управляющей компании.

По словам директора центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олега Плотникова, диспетчеризация приборов учёта позволяет обслуживать дома  в автоматическом режиме. У управляющих компаний отпадает необходимость отправлять на объект своих сотрудников, чтобы вручную настроить, проверить или подключить оборудование. Достаточно единоразово оснастить счётчики необходимыми модулями и провести всю настройку. Инженеры Интерсвязи делают всё это «под ключ», дополнительно предоставляя канал связи между управляющей компанией и приборами учёта. Дальше система сама, без участия человека, формирует все отчёты и собирает информацию за необходимый промежуток времени.  «Диспетчеризация приборов учёта» компании «Интерсвязь» — это набор технических средств и уникальное программное обеспечение для управляющих компаний. За время тестового периода сервисом воспользовались более  80 организаций — крупнейшие УК Челябинской и Свердловской области, фонды которых насчитывают сотни общедомовых приборов учёта.

Ещё одним крупным проектом компании стало «умное» уличное освещение в Озёрске Челябинской области. Благодаря технологиям «Интерсвязи» появилась возможность оптимально планировать обслуживание фонарей, вести учёт электроэнергии с единой системы, а также включать или выключать свет с диспетчерского пульта в случае ремонтных работ. Переход на новую технологию занимает не более недели, но даже в это время работа поставщика услуг ЖКХ не прекращается. Модернизация проходит незаметно для пользователей и не доставляет дискомфорта.

 

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