В Челябинской области на оздоровление детей в 2022 году направят более 250 миллионов рублей

Сегодня, 21 марта 2022 года, начались первые заезды в рамках детской оздоровительной кампании в Челябинской области. В 2022 году на организацию оздоровления юных южноуральцев планируют потратить более 250 миллионов рублей из регионального бюджета.

Уже закуплено восемь тысяч путевок. В этом году отдых и оздоровление детей будут организованы в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори».

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, укрепить здоровье в загородных лагерях смогут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В санаториях поправят здоровье ребята, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям. При этом материальное положение семья не будет учитываться.

Во время учебного года в санаториях и пансионатах предусмотрено проведение учебных занятий по основным предметам. Также ребят ждут физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, экскурсии, игры, конкурсы, дискотеки.

Как уточнили в минсоце, заезды проводятся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: численность детей сокращена до 75%, организованы одномоментные заезды и выезды, ежедневная термометрия, дезинфекция и проветривание помещений. Детям и педагогам запрещено покидать территорию в течение смены. Посещение ребят родителями в этом году в связи с ограничениями не предусмотрено.

Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно. Для получения необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме того, в области организуют отдых и оздоровление детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания. Ребятам выделяются путевки в загородные лагеря.

Также дети с инвалидностью бесплатно проходят реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях. Ежегодно здесь оздоравливаются около трех тысяч ребят, в том числе в летний период – порядка одной тысячи.

Кроме того, с 2020 года в области действует новая мера социальной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, – компенсация расходов на реабилитацию и оздоровление ребенка-инвалида. Компенсация предоставляется один раз в год в размере, равном стоимости оказанных услуг, но не более 28 тысяч 754 рублей. В 2021 году компенсацию получили родители 150 детей с инвалидностью на сумму свыше 3,2 миллиона рублей.