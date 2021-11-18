В Челябинской области определены ответственные за содержание дорог на предстоящие три года

В Челябинской области завершены аукционы на содержание автодорог регионального значения на предстоящие три года – с 2022 - 2024 годы.

Как сообщает пресс-служба миндортранса области, с первого января 2022 года по первое октября 2024 года региональные трассы будут обслуживать пять подрядных организаций: ООО «УралСервисГрупп», АО «Ойкумена», ООО «Мостдорстрой», ООО «СоюзАвтодор» и ООО «Электрострой».

По данным Единой информационной системы госзакупок, один контракт заключен с АО «Ойкумена» на сумму один миллиард 412 миллионов 657,181 тысячи рублей (зона 11). «В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе», - говорится на сайте. Протокол подписан 17 ноября.

ООО «Урал-сервис-групп» признано победителем семи аукционов по содержанию региональных дорог на 2022-2024 годы: зона 5 – на один миллиард 196 миллионов 100,586 тысячи рублей при начальной максимальной 1,202 миллиарда, XII зоны – на один миллиард 226 миллионов 298,124 тысячи (первоначальная цена – 1,232 миллиарда), дороги X зоны – один миллиард 240 миллионов 978,167 тысячи рублей (первоначально - 1,247 миллиарда), дороги IX зоны - один миллиард 240 миллионов 37,977 тысячи рублей (первоначально - 1,246 миллиарда), дороги II зоны - один миллиард 200 миллионов 448,056 тысячи рублей (первоначально - 1,206 миллиарда), IV зоны - один миллиард 239 миллионов 430, 571 тысячи рублей (первоначально - 1,245 миллиарда), I зоны - один миллиард 189 миллионов 898,940 тысячи рублей (первоначально - 1,195 миллиарда),

ООО «СоюзАвтодор» по итогам аукциона заключит два контракта: на содержание региональных дорог на 2022-2024 годы (зона 4) на общую сумму один миллиард 242 миллиона 604,138 миллиона рублей (первоначальная максимальная цена – 1,248 миллиарда), контракт на обслуживание дорог (зона 3) - на один миллиард 242 миллиона 570,121 тысячи рублей (первоначальная цена – 1,248 миллиарда).

ООО «Мостдорстрой» заключит контракт на содержание дорог VII зоны на сумму один миллиард 90 миллионов 999,574 тысячи рублей (первоначально – 1,096 миллиарда),

ООО «Электрострой» достался контракт на содержание дорог VIII зоны на общую сумму один миллиард 242 миллионов 303,718 тысячи рублей (первоначально – 1,248 миллиарда).

В министерстве уточнили протяженность сети автодорог составляет восемь тысяч 724 километра.