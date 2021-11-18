18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
18.11.2021
Впервые с начала пандемии за сутки заболело ковидом более 600 южноуральцев
18.11.2021
Полицейские Челябинска задержали налетчика на салоны сотовой связи
18.11.2021
Копейчанин перепутал автомобили, пытаясь отомстить бывшей подруге
18.11.2021
Сборная Челябинской области стала триумфатором межрегиональных соревнований по лыжным гонкам
18.11.2021
В январе нового года в Челябинской области начнется разработка ограничений охоты
В Челябинской области определены ответственные за содержание дорог на предстоящие три года
15.11.2021
В Челябинске иномарка сбила пешехода на «островке безопасности» Комсомольского проспекта
10.11.2021
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Доватора
25.10.2021
В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада
21.10.2021
В Челябинской области установился временный снежный покров, дороги в проезжем состоянии
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021