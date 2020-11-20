«Идиот» и ещё пять спектаклей для столичного критика

В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

В Челябинской области поступления сократились в бюджет, а расходы выросли

региональный бюджет сократились на 9,6 процента. При этом расходы выросли на 32%.

Напомним, власти Челябинской области пошли на определенные послабления по уплате налогов, чтобы поддержать бизнес в период пандемии коронавирусной инфекции. Были приняты решения о снятии части налогового бремени с малого и среднего бизнеса, что и привело к снижению поступлений в региональную казну.

Информацию о поступлениях в бюджет доложил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона.

«За 9 месяцев 2020 года в областной бюджет поступило 133,5 миллиарда рублей. Это 73% годового плана. Из них 67 процентов сформировано за счет собственных ресурсов, налоговых и неналоговых поступлений, в сумме 89,4 миллиарда рублей. По сравнению с девятью месяцами прошлого года поступления снизились на 9,6 процента», - отчитался Андрей Пшеницын.

По словам министра, более 95 процентов собственных доходов обеспечили поступления налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество организаций и налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

За девять месяцев в областной бюджет поступило 30 миллиардов 607 миллионов рублей от налогов на прибыль организаций, что почти на 17% ниже девяти месяцев прошлого года.

Поступление от НДФЛ сократились на 1% и составили 36 миллиардов 607 миллионов рублей, от акцизов - семь миллиардов 586 миллионов рублей (уменьшение порядка 1,5%). Налоги на имущество организаций принесли в региональную казну восемь миллиардов 91 миллион рублей (снижение порядка 14%).

Министр экономического развития области Наталья Лугачева уточнила, ставки налога на имущество для организаций, работающих во всех пострадавших сферах, были снижены в два раза, в том числе для торговых комплексов, в обмен на снижение арендной платы.

Аннулированы ставки налога на имущество для всех некоммерческих организаций. «В регионе ведется большая работа по формированию реестра некоммерческих организаций, которые сегодня приравнивают к субъектам малого и среднего предпринимательства, чтобы они могли воспользоваться мерами государственной поддержки», - уточнила министр.

Сегодня для всех имущественных платежей, как на региональном, так и на федеральном уровне предоставлены рассрочки по уплате налогов, включительно по 30 декабря 2020 года. «Часть поступлений мы увидим в следующем налоговом периоде», - отметила Наталья Лугачева.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил два миллиарда 541 миллион рублей (снижение в 1,3 раза в связи с изменением в законодательстве). «Так, было передано дополнительно 10% из областного в местный бюджеты, снижены ставки налога в рамках реализации региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства», - уточнил Андрей Пшеницын.

Кроме того, за девять месяцев 2020 года область получила с федерального уровня 43,4 миллиарда рублей. Увеличение к этому же периоду прошлого года практически вдвое, прирост составил 97%.

«Две трети или 67% - это целевые средства в сумме 29 миллиардов 182 миллиона рублей. Рост в 2,2 раза. 33% - это дотации, в сумме 14 миллиардов 216 миллионов рублей. Рост в 1,6 раза к 2019 году», - отметил министр.

При этом расходы областного бюджета за девять месяцев 2020 года выросли на 32 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 150,4 миллиарда рублей или 70% от годовых назначений. Большая часть средств - 74,4 процента или 112 миллиардов рублей - направлена на финансирование социальной сферы (увеличение на 30% к девяти месяцам прошлого года).

Расходы в сфере социальной политики составили 46,7 миллиарда рублей, образования – 34,2 миллиарда рублей, здравоохранения - 22,5 миллиарда рублей, культуры – два миллиарда 346,6 миллиона рублей, физической культуры и спорта – два миллиарда 932,4 миллиона рублей, дорожное хозяйство - 11 миллиардов 777 миллионов рублей.

За девять месяцев трансферты муниципальным образованиям достигли 71,1 миллиарда рублей и увеличились на 23%. Большая часть – 60% или 42,8 миллиарда рублей – перечислена на реализацию переданных государственных полномочий. Прирост 9%. В том числе 25,3 миллиарда рублей выделено на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах (прирост 11,6%), 16,1 миллиарда рублей – на социальную поддержку и обслуживание отдельных категорий граждан (прирост почти четыре с половиной процента).

Другая часть областных трансфертов – 28,3 миллиарда рублей – непосредственная помощь со стороны области в реализации муниципальных полномочий. Увеличена на 53%. В том числе в виде дотаций отправлено 10,8 миллиарда рублей, прирост на 15,4%.

Кроме того, 105 миллиардов рублей выделено на дорожное хозяйство и капитальное строительство (рост в 1,6 раза).

«За девять месяцев текущего года все важные для жизнедеятельности области обязательства бюджета выполнены, первоочередные расходы, включая социальные выплаты и заработную плату, полностью финансово обеспечены», - доложил Андрей Пшеницын.

Депутаты выразили надежду, что годовой бюджет будет максимально приближен к показателям, которые были запланированы.