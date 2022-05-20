В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

В Челябинской области расширен перечень случаев, когда можно заключать закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к случаям, предусмотренным частью первой статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Решение принято с целью нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств. Соответствующее постановление правительства области подписано губернатором Алексеем Текслером. Документ размещен на сайте минимущества.

Как сообщает пресс-служба министерства, в настоящее время и до конца текущего года заказчики могут осуществлять закупки без проведения конкурентных процедур в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства или его части, а также контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации, в том числе выполнение инженерных изысканий (при необходимости), и выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства или его части, у акционерного общества, 100 процентов акций которого принадлежат Челябинской области.

Напомним, что контракт, заключаемый с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, установленным постановлением Правительства Челябинской области № 129-П, должен содержать обязательное условие о приемке товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием функционала Единой информационной системы.