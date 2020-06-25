В Челябинской области развиваются сельские агломерации

Челябинская область успешно реализует государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

В числе мероприятий госпрограммы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, газификация сельских поселений, строительство и ремонт социальных объектов, строительство дорог.

До конца года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе будет освоено порядка 900 миллионов рублей.

В 2020 году уже выплачены средства на улучшение жилищных условий в сельской местности: 67 сельских семей получили социальные выплаты для приобретения или строительства собственного жилья. Общая сумма выплат из областного и федерального бюджетов составила больше 98 миллионов рублей.

Начато строительство газораспределительных сетей. В 2020 году планируется ввести 50,2 километра ГРС.

Уже полностью построены запланированные газовые сети в деревне Звягино Чебаркульского района - 4,6 км и селе Губернское Аргаяшского района - 3,2 километра ГРС. Половина работ выполнена в посёлке Ишалина Аргяшского района и в селе Кунашак. Начаты строительно-монтажные работы в селе Новобурановка Агаповского района (7,2 км), в поселке Сухтелинский Верхнеуральского района (13,7 км) и в посёлке Балканы Нагайбакского района (10,2). Общая протяжённость газораспределительных сетей здесь составит 31,1 километра.

«Новшеством, по сравнению с государственными программами развития сельских территорий предыдущих лет, является комплексное развитие сельских агломераций. В рамках этого направления в 2020 году будет реализовано 16 проектов в Кизильском, Нагайбакском, Увельском и Уйском районах, на эти цели будет направлено без малого 154 миллиона рублей (в т. ч. 29,2 млн руб. из областного бюджета). Сейчас в указанных муниципальных образованиях объявлены конкурсы на определение поставщиков соответствующих товаров и услуг», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Недбайло.

Основная идея комплексного подхода к развитию села состоит в том, что каждый проект решает поставленную задачу с помощью разноплановых мероприятий.

В рамках обновленной госпрограммы (эта программа является «преемницей» госпрограмм социального развития и устойчивого развития сельских территорий, реализуемых с 2003 и с 2013 года соответственно) в текущем году запущена сельская ипотека: кредиты на строительство или покупку жилья в сельской местности выдаются уполномоченными банками по ставке не выше трех процентов годовых.

В Челябинской области эту программу первым запустил «Россельхозбанк», в июле к ней планирует присоединиться «Сбербанк». «Россельхозбанк» уже выдал более 200 таких кредитов в регионе.

Общее финансирование Госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области по линии Министерства сельского хозяйства: в 2020 году - 364,7 млн рублей, 2021 год - 488 млн рублей, 2022 год - 131,1 млн рублей.

В 2021 и 2022 годах в рамках комплексного развития села средства госпрограммы будут направлены также на организацию комплексной жилой застройки сельских территорий: поддержку получат муниципалитеты при строительстве жилых домов для предоставления их по договору найма жилого помещения.

Наряду с улучшением жилищных условий, газификацией, реализацией планов комплексного развития сельских агломераций и компактной жилой застройки госпрограмма предусматривает развитие транспортной инфраструктуры - строительство дорог в сельской местности. В 2020 году на эти цели направляется 499 миллионов рублей.