В Челябинской области самозанятые получат субсидии на профилактику коронавируса

С 15 июля по 15 августа субъекты малого и среднего бизнеса, попадающие в перечень нуждающихся в поддержке, смогут подать в ФНС заявление на предоставление субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей плюс 6,5 тысячи на каждого работника. Если у индивидуального предпринимателя нет нанятых работников, то он может претендовать только на сумму в 15 тысяч рублей.

При этом налогоплательщики не должны иметь задолженности более трех тысяч рублей. Сейчас для самозанятых предусмотрены две налоговых ставки: 4% — на услуги, оказываемые физическим лицам и 6% — на услуги юрлицам. Сумма налога, удерживаемая с самозанятого, распределяется так: 63% поступает в региональный бюджет, 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Евгения Ермоленко, одно из преимуществ налога на профессиональный доход – простое ведение документации и отсутствие необходимости сдавать декларации. Каждую операцию самозанятый должен фиксировать в мобильном приложении или в личном кабинете, указывая, какая услуга была предоставлена физическому или юридическому лицу, сумму и дату.

«Самозанятый может работать с юридическими лицами и оформлять чистые сделки. Вдобавок, у самозанятых есть возможность официально подтверждать свой статус: получать в ФНС соответствующую справку и справку о суммах полученного дохода. Эти документы могут использоваться для оформления кредита в банках, получения заграничной визы», – отметил Евгений Ермоленко.