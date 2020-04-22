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В Челябинской области снизился уровень собираемости коммунальных платежей

Экономика
Сегодня, 20:08
Автор: 
Олеся Денисова

Жители и организации Челябинской области стали меньше оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил в среду, 22 апреля, губернатор Алексей Текслер.

По словам губернатора, в регионе значительно сократились платежи за жилищно-коммунальные услуги. Ранее собираемость в среднем по области была 96%, а за апрель - только 65%.

«Отмена пеней и штрафов многими ошибочно была воспринята как возможность не платить», - пояснил такое снижение Алексей Текслер.

Губернатор поручил главам взять на контроль своевременность оплаты гражданами услуг ЖКХ.

«Ресурсоснабжающие организации на сегодня находятся в непростой ситуации, поэтому было принято решение о выплате им тридцатипроцентного аванса от бюджетных и муниципальных организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов», - рассказал Алексей Текслер. Соответствующие распоряжения уже даны главам территорий.

В области началась работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Это важная мера, которая на сегодня также очень востребована. В ближайшее время будут приняты и федеральные меры.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
долги за ЖКХ
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