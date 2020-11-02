В Челябинской области спрос на жилье вернулся к докризисному уровню

Жители Челябинской области с начала этого года раскупили почти все жилье в готовых новостройках. Эксперты рынка недвижимости поделились причинами такого спроса и прогнозами на 2021 год на пресс-конференции в «АиФ».

Катализатором повышенного спроса на первичном рынке жилья стала ипотека с господдержкой под 6,5 процента годовых. По словам гендиректора АО «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко, низкая процентная ставка и оговоренные сроки (до ноября 2020 года) подстегивали покупателей активно пользоваться механизмами поддержки, поэтому почти у всех застройщиков ходовых квартир в наличии нет.

«Раньше спрос на квартиры повышался в третьем квартале, а в этом году увеличился в первом и во втором. У некоторых застройщиков спрос на жилье вырос вдвое в сравнении с прошлым годом. Это благоприятно повлияло на строительную отрасль. Застройщики на 99 процентов строят из местного сырья, поэтому каждый рубль, вложенный покупателем в квартиру, остается в регионе в виде налоговых отчислений и попадает в бюджет области», – отметил Владимир Атаманченко.

Замуправляющего АН «РиэлтСтройком» Анна Шипина добавила, что все ликвидные объекты на рынке, в особенности дома в высокой стадии готовности, проданы: «В нашей «Вишневой горке» все квартиры распроданы, маленькие в «Западном луче» – тоже. В нем остались лишь готовые квартиры с черновой отделкой площадью от 60 квадратов. На стадии строительства застройщик их не продавал, зато сейчас они попадают в программу ипотеки с господдержкой».

Вместе с тем член Совета региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Павел Рыбушкин поинтересовался льготными программами на «вторичку». По его словам, таких механизмов почти нет, ипотека на вторичное жилье существенно дороже, а ведь новостройки – это далеко не весь рынок.

«Есть сельская ипотека, направленная на развитие сельской территории. У нас, например, под эту программу в поселке Западный попадает много территорий – «Вишневая горка», «Белый хутор», «Залесье», «Лесной остров» и другие. Мы считаем их ближним зарубежьем города Челябинска. Там сельская ипотека действует и на вторичное жилье», – ответила на вопрос Анна Шипина.

Из-за повышенного спроса на жилье, по ее словам, выросли цены на квартиры как в новостройках, так и на рынке вторичной недвижимости.

«Средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке Челябинска с января по октябрь 2020 года выросла на шесть процентов. То есть, если в начале года челябинцы могли рассчитывать на 41,5 тысяич рублей за квадрат жилья, то теперь средняя цена предложения составляет 44 тысячи рублей за квадратный метр. И, судя по прогнозу аналитиков, дальше стоимость будет только расти. Двушки и трешки выросли в цене на три и два процента соответственно. Стоимость однушек в новостройках показала рост на восемь процентов: с 50,3 тысячи рублей до 54,1 тысячи рублей за квадрат. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на шесть процентов. Стоимость квадрата в трехкомнатной квартире осталась на уровне начала года – 56,1 тысячи рублей», – отметила директор дивизиона «УБРиР» Галина Родина.

Однако другие эксперты прогнозируют, что предпосылок для существенного роста цен на вторичку в ближайшие месяцы нет.

«Но надо учитывать, что ноябрь и декабрь – традиционно месяцы пикового покупательского спроса на рынке недвижимости, поэтому лучшие по качеству и цене варианты жилья будут уходить первыми», – рассказала замруководителя «Абсолют банка» в Челябинске Валентина Лебедева.

Отметим, что ввиду успешных показателей программу льготной ипотеки продлили до июля 2021 года. Соответствующее постановление на прошлой неделе подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.