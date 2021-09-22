В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей

В Челябинской области уточнят для предпринимателей установление пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения.

Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания региона по экономической политике и предпринимательству на заседании, состоявшемся в среду, 22 сентября.

«Внесли изменения в закон Челябинской области “Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области”», - прокомментировал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Авторами поправок выступили депутаты Евгений Илле, спикер Владимир Мякуш, вице-спикеры Александр Лазарев и Владимир Павлов.

Законопроект разработан для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе связанной с преодолением последствий пандемии, и предусматривает устранение неопределенности в применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими одновременно несколько видов экономической деятельности, для которых в Челябинской области установлены льготные ставки налога.

Действующим законом «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» установлено, что для применения налогоплательщиками пониженных налоговых ставок доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по указанным в законе видам деятельности должна составлять не менее 70% в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).

Вместе с тем предприниматели могут осуществлять одновременно несколько видов деятельности, для которых законом установлены различные налоговые ставки.

Для уточнения применения пониженных ставок налога в данной ситуации законопроектом предлагается установить порядок, предусматривающий, что при осуществлении одновременно нескольких видов деятельности, указанных в законе, применяется та налоговая ставка, которая установлена для видов деятельности суммарная доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым составляет большую часть доли доходов, рассчитанной в целях применения пониженных налоговых ставок.

«После принятия закона предприниматели будут уплачивать ту налоговую ставку, по которой они получают максимальный доход. При равном доходе применяется налоговая ставка наименьшая, - пояснил Евгений Илле. - Данный законопроект одобрен губернатором Челябинской области и будет вынесен на очередное заседание Законодательного собрания».

Данное изменение предполагается распространить на правоотношения, возникшие с первого января 2021 года.