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В Челябинской области утвержден новый размер прожиточного минимума

В Челябинской области размер прожиточного минимума на душу населения в четвертом квартале 2020 года сократился на 198 рублей по сравнению с предыдущими тремя месяцами. При этом по сравнению с показателем годовой давности минимум выживания повысился на одну тысячу 194 рубля.

Постановление о новой величине прожиточного минимума подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

На сегодня размер прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет 11 тысяч 232 рубля. В третьем квартале был равен 11 тысяч 430 рублей, в четвертом квартале 2019 года - 10 тысяч 38 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12 тысяч 56 рублей, что на 191 рубль меньше показателя предыдущего квартала (в третьем квартале – 12 тысяч 247 рублей). Год назад прожиточный минимум для этой категории был установлен в размере 10 тысяч 777 рублей.

Для пенсионеров минимум выживания за квартал снизился на 115 рублей – с девяти тысяч 417 рублей до девяти тысяч 302 рублей. За год минимум для пенсионеров подрос на 1076 рублей (в четвертом квартале 2019 года был восемь тысяч 341 рубль).

Для детей прожиточный минимум установлен в размере 11 тысяч 629 рублей, что на 336 рубля меньше аналогичного показателя прошлого квартала (11 тысяч 965 рублей). Год назад детский минимум составлял 10 тысяч 311 рублей.