В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для семей с детьми

В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. Теперь размер будет зависеть от доходов и имущественной обеспеченности семьи.

Соответствующие поправки в закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» принят депутатами Законодательного собрания региона.

Законопроект разработан с целью приведения в соответствие и реализации указа президента РФ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей от трех до семи лет.

«С 2021 года предлагается изменить подходы к расчёту размера пособия в зависимости от дохода», - пояснила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. В 2020 году пособие получали все признанные малоимущими семьи с детьми от трех до семи лет, независимо от их дохода. Его размер был равен 50 процентов от прожиточного минимума.

С 2021 года предлагается ввести градацию размера пособия - 50, 75 и 100% от минимального прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

Как пояснили в минсоце, базовым размером пособия останется 50% детского прожиточного минимума – пять тысяч 982 рубля. Если же при получении этих средств среднедушевой доход семьи все равно не достигнет регионального прожиточного минимума, то семья будет получать пособие в размере 75% детского прожиточного минимума – восемь тысяч 973 рубля.

Максимальный размер пособия - 100% детского прожиточного минимума или 11тысяч 965 рублей – будет получать семья, которой будет недостаточно 75% для выхода из бедности.

«В Челябинской области ежемесячная денежная выплата предоставляется на более чем 95 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет», – отметила Ирина Буторина.

Кроме того, теперь при оценке дохода и права на пособие будут учитываться в составе семьи дети, находящиеся под опекой. Ранее эти дети не имели права на получение этого вида пособия.

«Также принято решение не учитывать компенсационные выплаты, которые получают семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в доходе семьи при рассмотрении вопроса о назначении данного пособия, - уточнила Буторина.- Это в значительной мере увеличит и расширит круг получателей».

Также реализуется принцип адресности и нуждаемости. Теперь, помимо доходов, вводится и имущественный критерий. Теперь при назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций. Пособие будет назначаться при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, пенсии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности) или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. Например, подтвержденным длительным периодом нетрудоспособности.

Региональный закон, который сегодня в трех чтениях приняли депутаты Законодательного Собрания, разработан в рамках реализации Указа президента страны от 10 марта т.г. в части изменения размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет включительно, установленной с 1 января 2020 года нуждающимся в поддержке семьям.

«Все электронные сервисы реализованы. От заявителей не потребуется дополнительных документов», - уточнила министр.