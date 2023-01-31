В Челябинской области выдана первая промышленная ипотека, Альтернатива

Компания «Альтернатива» из Трехгорного (Челябинская область) первой на Урале и одна из первых в России получила кредит от Сбербанка в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». На предприятии производят металлоконструкции и комплектующие навесных и вентилируемых фасадов.

В рамках программы «Промышленная ипотека» банки предоставляют предприятиям льготные кредиты на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства.

Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка ниже – 3% годовых.

Как сообщили в Сбербанке, компании «Альтернатива» предоставлен кредит на 33,6 миллиона рублей под 5% годовых на семь лет.

«Средства пойдут на приобретение недвижимости для расширения производства», - рассказал Максим Маёров, управляющий ООО «Альтернатива». В дальнейшем компания намерена нарастить объемы выпуска продукции за счет увеличения производственных площадей.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отметил, что в Челябинской области бизнес всегда открыт нововведениям, и во многих программах местные компании – в числе первых.

По его словам, пока кредитование по «Промышленной ипотеке» возможно на покупку объектов недвижимости. «Сбербанк совместно с Минпромторгом ведет работу по изменению условий программы – в ближайшее время планируется утвердить изменения, которые позволят направлять кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию, капремонт», - поделился планами Денис Чугунов.

Напомним, параметры промышленной ипотеки были утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в сентябре 2022 года.

Минпромторг РФ определил банки, уполномоченные на предоставление льготной «Промышленной ипотеки», и выделил лимиты по данной программе.

Для получения льготного кредита на приобретение производственной недвижимости промышленные предприятия могут обратиться в один из уполномоченных банков и заключить соответствующее кредитное соглашение.

Кроме того, в Челябинской области готовят к запуску региональный аналог федеральной программы. Ее условия позволят использовать средства займа на приобретение, строительство и реконструкцию объектов промышленной недвижимости на условиях софинансирования. По областной программе можно будет получить заем от 10 до 50 миллионов рублей на срок до семи лет под процентную ставку 3-5% годовых.