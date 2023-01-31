31.01.2023
В Челябинской области выдана первая промышленная ипотека, Альтернатива
31.01.2023
Сергей Антипов рассказал о планах по созданию в Курчатовском районе движения первых»
31.01.2023
Под Кыштымом спиленное дерево изувечило лесоруба
31.01.2023
«Цифровой гражданин» для пожилых челябинцев
31.01.2023
Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве
31.01.2023
На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода
В Челябинской области выдана первая промышленная ипотека, Альтернатива
19.01.2023
Жители Южного Урала 86% платежей проводят онлайн
12.12.2022
Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса
01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
23.11.2022
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023