В Челябинской области выросла зарплата, но сократился реальный размер назначенных пенсий

В Челябинской области увеличились денежные доходы населения и реальная заработная плата. При этом сократился реальный размер назначенных пенсий.

Об отдельных показателях, характеризующих уровень жизни населения региона в 2021 году, сообщили в Челябинскстате.

В 2021 году среднедушевые денежные доходы населения Челябинской области составили 28 тысяч 960,6 рубля и по сравнению с 2020 годом увеличились на 8,8%. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 2,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области края в 2021 году составила 43 тысячи 777,9 рубля и по отношению к 2020 году выросла на 11,3%. Реальная зарплата (с учетом роста цен) увеличилась на 2,4%.

По состоянию на первое января 2022 года средний размер назначенных месячных пенсий

в регионе составил 16 тысяч 684,4 рубля и вырос за год на 6,8%. Реальный размер назначенных месячных пенсий уменьшился на 0,4%.