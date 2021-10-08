08.10.2021
Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”
08.10.2021
Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык
08.10.2021
Южноуральцам, не получившим «президентскую» выплату, советуют поторопиться
08.10.2021
Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города
08.10.2021
В Челябинске собрались Необыкновенные люди со всей России
08.10.2021
В Челябинске ожидают нашествие самолетов
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
30.08.2021
КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области
20.08.2021
КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
30.07.2021
В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021