В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей

В Челябинской области по итогам проверок Контрольно-счетной палаты региона за девять месяцев 2021 года выявлен 601 случай неэффективного расходования бюджетных средств на сумму 383,3 миллиона рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал КСП.

Порядка 26,1% неэффективных нарушений (на 100 миллионов рублей) связаны с покупкой оборудования, которое не используется в дальнейшей деятельности. Еще 70,8 миллиона рублей - оплата некачественно выполненных и невыполненных работ, отмечают в ведомстве.

Помимо этого, аудиторы КСП выявили нарушения при покупке квартир для переселения граждан (на 87,9 миллиона – приобретение излишней площади).

Выявлены также факты начисления зарплаты и стимулирующих выплат без учета установленных требований (68,8 миллиона рублей); случаи оплаты пеней, штрафов, судебных расходов в результате ненадлежащего исполнения обязательств (22,8 миллиона рублей).

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий установлено, что действиями объектов контроля областному и местным бюджетам нанесен ущерб более 29 миллионов рублей.

В КСП предупреждают, за факты неэффективного использования средств должностные лица могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.