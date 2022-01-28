В Челябинской области замедлилась инфляция

В декабре 2021 года годовая инфляция на Южном Урале снизилась до 6,7% после 6,9% в ноябре. На замедление годового роста цен во многом повлияло изменение спроса южноуральцев на отдых внутри страны и за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, по мере удовлетворения в ноябре повышенного спроса на предновогодние туры в Турцию, в декабре жители области реже покупали путевки в эту страну. Кроме того, для туристов стали доступны и другие зарубежные направления. В условиях постепенного восстановления внешнего туризма, уменьшился спрос на услуги челябинских санаториев. Вместе с ним снизился и годовой темп прироста цен на них. Здесь также сыграл роль эффект высокой базы 2020 года, когда из-за ограничений на выезд за рубеж жители региона более активно отдыхали в местных пансионатах. В целом инфляция в сфере услуг снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 4%.

Рост цен замедлился и в непродовольственном секторе. В основном это произошло из-за увеличения предложения древесины на внутреннем рынке. Соответственно, продолжили снижаться годовые темпы удорожания обрезной доски и древесно-стружечных плит.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4,0–4,5% к концу этого года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.