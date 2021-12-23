В Челябинской области запустили «Эру» холодной стерилизации

Мирный атом теперь на службе продуктовой безопасности. В Озерске (Челябинская область) открылся региональный центр облучательных технологий «Эра», на котором ведут обработку продовольственных и непродовольственных товаров – от медицинских и космических изделий до специй и другой продукции.

Облучательные технологии хорошо известны во всем мире и находят широкое применение во многих отраслях экономики, производства и услуг, рассказывает генеральный директор ООО «РЦОТ «Эра» Родион Ермолаев. В Челябинской области на базе ПО «Маяк» работа по апробации элементов технологии началась в 2000-х годах, а в 2017 году холодная дезинфекция сельхозпродукции была впервые презентована на Всероссийской агропромышленной выставке в Москве. В 2020 году на базе ФГУП «ПО «Маяк», в рамках федеральной программы «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР) было создано дочернее общество – ООО РЦОТ «Эра» для развития и эксплуатации облучательных технологий. Начались строительно-монтажные работы по созданию радиационно-технологической установки РТУ-3000, а весной 2021 года предприятие получило лицензию на право эксплуатации радиационного источника. На сегодняшний день установка полностью готова к штатной эксплуатации в промышленных масштабах. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

«Используем только так называемую полезную радиацию, гамма-лучи. Источник — кобальт-60, он является мишенным (синтетическим) изотопом. То есть, сначала это обычный металл — кобальт-59, который после определённых технологических процессов становится гамма-бета-излучателем, который обеспечивает стерильность продуктов, а, соответственно, сохраняет в дальнейшем цикле здоровье нашим гражданам», - рассказывает технический директор предприятия Максим Шитов.

Применять холодную дезинфекцию можно на любых товарах. Предприятие уже получило первые заказы на обработку медицинской спецодежды. Есть договорённости и на обработку пищевой продукции: сегодня крупные ритейлеры включают требование обработки продукции к общим требованиям безопасности. Ключевым преимуществом данного способа обработки является возможность его применения на окончательно упакованном продукте.

Технология холодной дезинфекции с помощью безопасного гамма-облучения широко применяется в мире. Только в Китае и США насчитывается 240 подобных установок. В нашей стране такая технология только начинает применяться, и в РЦОТ «Эра» надеются стать лидерами в регионе по применению инновации.