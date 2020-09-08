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В федеральном ТОПе застройщиков РФ по потребительским качествам в тройке лидеров строительная компания «Легион».

Экономика
Сегодня, 11:58
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Занявший вторую позицию с показателем 93,69 балла СК ЛЕГИОН возглавил региональный ТОП по Челябинской области. Месяц назад средний балл застройщика был почти на треть меньше – 73,67. 

Скачок произошел в результате сверки потребительских качеств ЖК, пояснил руководитель проекта ЕРЗ. РФ Юрий Гарбузов. В течение августа была произведена оценка двух объектов СК ЛЕГИОН – ЖК Башня Свободы (победитель в номинации Лучший ЖК Челябинской области Премии ТОП ЖК-2020, 1-е место в ТОП новостроек региона) и Ньютон (2-е место в ТОП новостроек Челябинской области), итоговая оценка которых увеличилась до 104 и 96 баллов соответственно:

— В зачет ЖК Башня Свобода пошли подтверждения застройщиком таких параметров, как сквозные подъезды, датчики движения на этажах, возможность приобретения кладовых помещений и пр. У ЖК Ньютон – велопарковки, места для хранения колясок, лапомойка, глубокие лоджии и многие другие параметры. 

Юрий Гарбузов добавил, что баллы начисляются только по документально подтвержденной информации, которая отображена в проектной декларации и/или размещена на официальном сайте застройщика, ЖК на момент проведения оценки объекта.

Директор СК ЛЕГИОН Сергей Пахомов так прокомментировал рывок в ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК:

— Мы честно и в полном объеме рассказали о том, что делаем каждый день на протяжении почти 30 лет: строим надежные дома, опираясь не только на текущие потребности жителей, но предвосхищая их ожидания.  И если посмотреть на наш опыт и объемы строительства, то станет очевидно: это не разовая «удача», а следствие накопленного опыта и системного подхода – масштабируемое качество. Безусловно, нам есть, к чему стремиться. Мы благодарны ЕРЗ.РФ за адекватные критерии и объективную оценку деятельности застройщиков. А впереди большая работа, чтобы сделать жизнь миллионов семей лучше.

Челябинск, ул. Аношкина, 12;

Тел. тел. (351) 77-88-700.

legion74.ru

* Справка:

ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК – проект портала Единый ресурс застройщиков, реализуемый совместно с Национальным объединением застройщиков жилья. 

Средний балл по застройщику считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам застройщика. При этом каждый в отдельности жилой комплекс оценивается по 106 параметрам, отражающим его потребительские качества.

 

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