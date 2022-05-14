В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

В Челябинской области следствием завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, организовавших производство и сбыт нелегального спиртного. Деятельность южноуральцев пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Причиненный ущерб составил не менее трех миллионов рублей.

Подпольный цех по розливу спиртосодержащей жидкости два жителя Челябинской области оборудовали в складском помещении на территории поселка Железнодорожный (Копейск). Здесь располагались автоматизированная линия по розливу продукции, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовых к реализации бутылок крепких напитков. Кроме того, запасы спирта оперативники обнаружили в деревне Печенкино, в помещении, которое использовалось фигурантами в качестве перевалочной базы. Установлено, что изготовленные в кустарных условиях спиртные напитки распространялись на территории Южного Урала.

«В ходе обысков, проведенных следователями, в общей сложности было изъято порядка 11 000 бутылок высокоградусного спиртного различных наименований без предусмотренной законодательством маркировки и свыше четырех с половиной тонн спирта, используемого для производства алкогольной продукции известных наименований. Причиненный ущерб в результате незаконной деятельности составил не менее трех миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Материалы уголовного дела с утвержденным областной прокуратурой обвинительным заключением переданы в Копейский городской суд.