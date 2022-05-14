14.05.2022
Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу
14.05.2022
По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома
14.05.2022
В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции
13.05.2022
Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
13.05.2022
В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
13.05.2022
Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву
В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022