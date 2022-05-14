В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Космос
Дело Продкорпорации
Война в Сирии
Жизнь на минималках
Тефтелев коррупция
ЖКХ
Дело Александра Макарова
Зеленая революция
Гроза
Бюджет
Дело Александра Уфимцева
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
Арест Юрия Серебренникова
Клещи
Автовокзал Челябинск
Педофилы
Бунт в копейской колонии
Дело Андрея Косилова
Банкротство ЗМЗ
Физкультминутка
Крещение
Дело Корецкого
Коронавирус
Поправки в Конституцию
АгроПлюс
Дело Жана Мезенцева
Мусор
Детское питание
Экспедиция ЧелГУ
Выборы в Госдуму
Голодовка в Розе
ЕГЭ
Сельское хозяйство
Паводок
Дело Александра Путина
карантин
Арест чиновников Озерска
Наркотики
День Победы
Экология
Коррупция в филиале ЧелГУ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Физкультминутки
Бунт в копейской колонии
Дело Александра Уфимцева
Дело Извекова
ЕГЭ
Картина маслом
Автовокзал Челябинск
На житейских перекрестках
Дело Андрея Косилова
Коронавирус
День редких заболеваний
Арест чиновников Озерска
Выборы мэра
коронав
Борьба с наркотиками
Гроза
Лесные пожары
Дороги
Коррупция в филиале ЧелГУ
Протесты медиков
Голодовка в Розе
Дело Продкорпорации
карантин
Арест Лемешевского
Банкротство Уралбройлер
Банкротство ЗМЗ
Дело Скрынника
Ситуация на Украине
Мусор
Дело Попова и Щербаковой
Детское питание
ЖКХ
Транспорт
Глазами краеведа
Экспедиция ЧелГУ
Физкультминутка
Образование
АгроПлюс
Война в Сирии
Дело Корецкого
Экология
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «
13.05.2022

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 15 мая, в центре Челябинска будет перекрыто движение для транспорта в
13.05.2022

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Объём ввода жилья в Челябинской области в 2022 году сокращать не будут. Об этом сегодня, 13 мая,
13.05.2022

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 13-го мая, превратился в студию программы «Жди меня»: после разлуки
13.05.2022

«Жди меня» для Шкоды и Забавы

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
13.05.2022

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2022

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву
Экономика
14.05.2022 11:45
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

В Челябинской области следствием завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, организовавших производство и сбыт нелегального спиртного. Деятельность южноуральцев пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Причиненный ущерб составил не менее трех миллионов рублей.

Подпольный цех по розливу спиртосодержащей жидкости два жителя Челябинской области оборудовали в складском помещении на территории поселка Железнодорожный (Копейск). Здесь располагались автоматизированная линия по розливу продукции, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовых к реализации бутылок крепких напитков. Кроме того, запасы спирта оперативники обнаружили в деревне Печенкино, в помещении, которое использовалось фигурантами в качестве перевалочной базы. Установлено, что изготовленные в кустарных условиях спиртные напитки распространялись на территории Южного Урала.

«В ходе обысков, проведенных следователями, в общей сложности было изъято порядка 11 000 бутылок высокоградусного спиртного различных наименований без предусмотренной законодательством маркировки и свыше четырех с половиной тонн спирта, используемого для производства алкогольной продукции известных наименований. Причиненный ущерб в результате незаконной деятельности составил не менее трех миллионов рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Материалы уголовного дела с утвержденным областной прокуратурой обвинительным заключением переданы в Копейский городской суд.

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
Общество

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
Федерация

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
Общество

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по права
Экономика

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска сегодня
Общество
День Победы

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинс
Общество
День Победы

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «
13.05.2022

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 15 мая, в центре Челябинска будет перекрыто движение для транспорта в
13.05.2022

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Объём ввода жилья в Челябинской области в 2022 году сокращать не будут. Об этом сегодня, 13 мая,
13.05.2022

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 13-го мая, превратился в студию программы «Жди меня»: после разлуки
13.05.2022

«Жди меня» для Шкоды и Забавы

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
13.05.2022

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупила ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает

13.05.2022 17:20

Меня использовали, как торпеду: ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за подготовку серии терактов в Москве

13.05.2022 17:08

Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация

13.05.2022 16:58

Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

13.05.2022 16:45

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

13.05.2022 15:24

Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

13.05.2022 15:19

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

13.05.2022 14:51

«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

13.05.2022 14:50

Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

13.05.2022 14:14

В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

13.05.2022 14:07

В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

13.05.2022 13:23

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии

13.05.2022 09:55

​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

12.05.2022 23:36

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

12.05.2022 15:31

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

12.05.2022 15:29

Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

12.05.2022 15:02

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района

12.05.2022 14:38

Родственники погибшего и пострадавшие в аварии болельщики могут рассчитывать на компенсацию

12.05.2022 14:36

Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН

12.05.2022 14:34

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая

12.05.2022 14:12

Магнитогорцы читают правильные книжки…

12.05.2022 13:17

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

12.05.2022 13:04

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

12.05.2022 12:32

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

12.05.2022 12:27

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022 12:25

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

12.05.2022 11:45

Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи

12.05.2022 11:35

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход

12.05.2022 11:30

Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе

12.05.2022 11:26

Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации

12.05.2022 11:11

Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка

12.05.2022 11:05

Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО

12.05.2022 10:37

Предприниматель, обвиняемый по делу о ДТП с футбольными фанатами, заключен под стражу

12.05.2022 10:28

Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку

12.05.2022 09:54

В Челябинской области сократилось количество выявленных поддельных банкнот

12.05.2022 09:47

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

11.05.2022 21:11

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса

11.05.2022 20:20

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

11.05.2022 19:15

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

11.05.2022 17:22

В четверг в Челябинской области местами дожди

11.05.2022 17:00

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

11.05.2022 16:53

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

11.05.2022 16:41

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

11.05.2022 16:03

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022 15:51

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

11.05.2022 15:37

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

11.05.2022 15:32

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта

11.05.2022 15:03

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих