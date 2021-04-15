В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность

Несмотря на сложившуюся в России и мире в 2020 году неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а также введенные ограничения, рационализаторская и изобретательская деятельность в Группе компаний ПАО «ММК» (Челябинская область) не прекращалась и развивалась.

В 2020 году экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате рационализаторских предложений составил 604,9 миллиона рублей – на 19,8 миллиона рублей больше, чем в 2019-м.

Авторам рационализаторских предложений выплачено в качестве вознаграждения свыше 22,7 миллиона рублей.

Также в 2020 году были получены четыре патента на изобретения и два свидетельства на программу для ЭВМ.

В общей сложности на рассмотрение экспертных комиссий в прошлом году было подано 4984 идеи, из которых к внедрению было одобрено 3814. Несмотря на некоторое снижение общего количества поданных идей по отношению к предыдущему году, доля идей, принятых к внедрению, в 2020 году выросла до 76,5 процента (по сравнению с 68,5 процента годом ранее), что говорит о более высоком качестве проработки предложений.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, рационализаторская деятельность включена в список приоритетных направлений развития предприятия.

«Сегодня весь крупный бизнес в России и за рубежом ориентирован на инновации. Поэтому и мы у себя в компании уделяем особое внимание развитию рационализации и изобретательства. Выдвигаемые нашими новаторами идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в современных условиях, а разработанная на предприятии система подачи и внедрения предложений доказала свою эффективность. Можно с уверенностью говорить о росте количества и качества подаваемых предложений и снижении временных затрат на их внедрение», – отметил Павел Шиляев.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», для развития творческого потенциала сотрудников и мотивации работников к проявлению инициативы руководство комбината организует конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия. Ежеквартально в структурных подразделениях проводятся конкурсы на «Лучшую идею по решению проблемных тем» с присвоением призовых мест и материальным поощрением авторов.

Кроме того, каждый год проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16-ти лучших рационализаторов и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», определяемое в четырех категориях: «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Энергосбережение» и «Предложения, относящиеся к снижению расходных коэффициентов при производстве».

В каждой категории присуждаются первое, второе и третье места, а также определяется лучшее рационализаторское предложение из всех категорий.