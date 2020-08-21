ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung

Экономика
Сегодня, 14:54
Размер текста

В преддверии нового учебного года Билайн предлагает смартфоны Samsung с выгодой до 50%. Скидки действуют при покупке устройства в составе комплекта с услугами связи, аксессуарами и подпиской на «Амедиатеку» в сервисе «Билайн ТВ» на 6 месяцев.

Новое предложение рассчитано на тех, кто хочет сменить свои устройства на новые, более мощные, которые пригодятся и для учебы, и для развлечений в перерывах между занятиями.

В акции участвуют сразу 9 смартфонов Samsung, среди которых: SamsungGalaxy A10, SamsungGalaxy A11, SamsungGalaxy A20s, SamsungGalaxy A31, SamsungGalaxy A41, SamsungGalaxy A51, SamsungGalaxy A71, SamsungGalaxyNote 10 lite, SamsungGalaxy S10 lite.

В комплект помимо нового смартфона также войдет один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, и доступ к подписке «Амедиатека» в составе сервиса Билайн ТВ на полгода. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, в акционный комплект вместе со смартфоном SamsungGalaxy А31 64Гб входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 500 рублей на связь по акции», аксессуары на сумму от 2 945 рублей и подписка «Амедиатека» в Билайн ТВ на полгода. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 10 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте

***

До 20.09.2020 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь) в собственных офисах продаж Билайн предоставляется скидка 50% на смартфон SamsungGalaxy А31 64 ГБ при его покупке с аксессуарами на сумму 2945 руб. и комплектом услуг: опция «4500 руб. на связь по акции» на 6 мес., подключение ограниченного перечня тарифных планов и специальная подписка на 6 мес. в «Билайн ТВ» (12+). Полная стоимость комплекта — 16 990 руб. После 6 мес. специальная подписка в «Билайн ТВ» (12+) продлевается автоматически по стоимости 599 руб/мес. Цены с НДС. Количество оборудования по акции ограничено. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на beeline.ru.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 10:15
Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге
19.08.20 17:44
Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым
19.08.20 14:54
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
19.08.20 14:43
ММК поборется за звание «Экспортер года» сразу в двух номинациях
19.08.20 14:07
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
19.08.20 10:12
В Челябинской области самая низкая цена на бензин в России
18.08.20 15:57
Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы
18.08.20 14:28
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
18.08.20 11:28
Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России
18.08.20 11:07
Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» построит новую пуско-отопительную котельную
Общество
Сегодня, 10:32
Ирина Гехт призывает южноуральцев ставить прививку от гриппа
Спорт
Сегодня, 14:52
Три улицы Челябинска после реконструкции обзаведутся велосипедными дорожками
Новости
Сегодня, 14:54
Происшествия
Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу
Сегодня, 14:32
Происшествия
В Челябинске задержан неадекватный мужчина с пистолетом и метательным ножом
Сегодня, 14:29
Общество
В Челябинске названа дата начала судебного процесса по делу Томинского ГОКа
Сегодня, 13:34
Происшествия
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали малолетнего угонщика
Сегодня, 13:01
Федерация
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
Материалы рубрики
Вчера, 12:21
Экономика
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
Вчера, 12:18
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
Вчера, 12:16
Экономика
Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием
19.08.20 14:54
Экономика
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
19.08.20 14:07
Экономика
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика