В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung

В преддверии нового учебного года Билайн предлагает смартфоны Samsung с выгодой до 50%. Скидки действуют при покупке устройства в составе комплекта с услугами связи, аксессуарами и подпиской на «Амедиатеку» в сервисе «Билайн ТВ» на 6 месяцев.

Новое предложение рассчитано на тех, кто хочет сменить свои устройства на новые, более мощные, которые пригодятся и для учебы, и для развлечений в перерывах между занятиями.

В акции участвуют сразу 9 смартфонов Samsung, среди которых: SamsungGalaxy A10, SamsungGalaxy A11, SamsungGalaxy A20s, SamsungGalaxy A31, SamsungGalaxy A41, SamsungGalaxy A51, SamsungGalaxy A71, SamsungGalaxyNote 10 lite, SamsungGalaxy S10 lite.

В комплект помимо нового смартфона также войдет один из тарифов линейки «Близкие люди» c большими пакетами минут и интернета или цифровых тарифов «Не один дома» с доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу, специальная опция на связь по акции, аксессуары, и доступ к подписке «Амедиатека» в составе сервиса Билайн ТВ на полгода. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Например, в акционный комплект вместе со смартфоном SamsungGalaxy А31 64Гб входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 500 рублей на связь по акции», аксессуары на сумму от 2 945 рублей и подписка «Амедиатека» в Билайн ТВ на полгода. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 10 августа 2020 года по 20 сентября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте

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До 20.09.2020 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь) в собственных офисах продаж Билайн предоставляется скидка 50% на смартфон SamsungGalaxy А31 64 ГБ при его покупке с аксессуарами на сумму 2945 руб. и комплектом услуг: опция «4500 руб. на связь по акции» на 6 мес., подключение ограниченного перечня тарифных планов и специальная подписка на 6 мес. в «Билайн ТВ» (12+). Полная стоимость комплекта — 16 990 руб. После 6 мес. специальная подписка в «Билайн ТВ» (12+) продлевается автоматически по стоимости 599 руб/мес. Цены с НДС. Количество оборудования по акции ограничено. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на beeline.ru.