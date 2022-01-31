В руководстве Союза промышленников Челябинской области произошли изменения

На состоявшейся в очно-заочном формате внеочередной конференции Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП) под председательством президента СПП, члена бюро правления РСПП Виктора Рашникова внесены существенные изменения в состав руководства организации.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова, в состав правления общественной организации введены генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев и генеральный директор ООО УК «КЕММА» Иван Горнов. Тем самым количественный состав общественной организации СПП доведен до 22 человек. Также было избрано два вице-президента общественной организации СПП – ими стали президент АО «Торговый дом «Бовид» Борис Видгоф и Павел Шиляев. Первым вице-президентом СПП единогласно избран председатель совета директоров ООО УК «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков. Исполнительным директором СПП стал региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, сменивший на этом посту Павла Киселева, перешедшего на должность заместителя председателя регионального Законодательного собрания на постоянной основе.

По словам Константина Струкова, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса СПП предстоит обеспечить нормальную работу экономики и по-прежнему эффективно взаимодействовать с правительством и Законодательным собранием региона.

ЧРОО «СПП» ведет свою историю с 1993 года. Основными целями организации являются всемерное развитие региональной промышленности, поддержка деловой активности, высокого социального и правового статуса предпринимателей, внедрение в бизнес-сообщество принципов социальной ответственности, свободы предпринимательства, деловой этики, рост влияния промышленников и предпринимателей на создание благоприятных условий труда и обеспечение достойной жизни граждан. Сейчас в СПП объединены более ста представителей бизнеса от ключевых секторов экономики: металлургии, машиностроения, ТЭК, инвестиционно-банковской сферы, оборонно-промышленного комплекса, строительства и строительной индустрии, легкой и пищевой промышленности, сферы услуг.